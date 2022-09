Ajax ziet Napoli uitlopen; Potter kent teleurstellend debuut in Londen

Woensdag, 14 september 2022 om 23:05 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:24

Napoli heeft ook zijn tweede duel in de groepsfase van de Champions League gewonnen. Na de 4-1 zege op Liverpool won het woensdagavond met 0-3 bij Rangers. Daardoor gaan de Italianen met zes punten aan kop in Groep A, waar Ajax nu derde staat. In Groep E speelde Chelsea in eigen huis met 1-1 gelijk tegen Red Bull Salzburg, waardoor de Londenaren nog altijd laatste staan in die groep. Een plek daarboven staat Salzburg, dat beide duels tot nu toe gelijkspeelde.

Groep A: Rangers – Napoli 0-3

Het duel tussen Ajax-concurrenten Rangers en Napoli kon dinsdag geen doorgang vinden, omdat er vanwege het overlijden van Queen Elizabeth niet genoeg Schotse politie beschikbaar was. Daarom vond het duel een dag later plaats. De wedstrijd, die werd voorafgegaan door een indrukwekkend eerbetoon aan de vorige week overleden koningin, begon enerverend. Al na twee minuten hadden beide ploegen een kans genoteerd: eerste kopte Rangers-spits Alfredo Morelos een voorzet naast, waarna Piotr Zielinski zijn schot op de paal zag belanden. In de loop van de eerste helft nam Napoli steeds meer het initiatief, terwijl de Schotten vooral op de counter loerden. Ondanks kansen voor Giovanni Simeone (redding Allan McGregor) en Stanislav Lobotka (over) werd er niet gescoord in de eerste helft.

????????! ?? Een indrukwekkend eerbetoon aan de Queen op Ibrox ??#ZiggoSport #UCL pic.twitter.com/yjWq4r8WtY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 14, 2022

Ook na rust gebeurde er van alles op Ibrox. Eerst schoot Scott Arfield gehaast naast, daarna zag ook Simeone een afstandsschot naast gaan en in de 55ste minuut kreeg Napoli een penalty en ontving James Sands zijn tweede gele kaart. McGregor stopte de strafschop van Zielinski echter, waarna Matteo Politano vanuit de rebound alsnog voor de 0-1 leek te zorgen. Maar de penalty moest opnieuw worden genomen omdat spelers van Napoli te vroeg waren ingelopen. Opnieuw miste Zielinski vanaf elf meter, en deze keer was er niemand om de rebound te benutten. Halverwege de tweede helft ging de bal opnieuw op de stip voor Napoli, na hands van Borna Barisic. Deze keer legde Politano aan vanaf elf meter, en hij had wel succes: 0-1. In de slotfase ging het vervolgens snel: eerst zette Giacomo Raspadori zijn ploeg na een combinatie met Mathías Olivera op 0-2, waarna Tanguy Ndombele in de blessuretijd de eindstand op het bord zette.

Groep E: Chelsea – Red Bull Salzburg 1-1

Graham Potter maakte zijn debuut als manager van Chelsea, als opvolger van Thomas Tuchel. De Duitser stond tijdens de vorige Champions League-wedstrijd (1-0 nederlaag bij Dinamo Zagreb) nog aan het roer, maar werd de volgende dag ontslagen. Tegen Red Bull Salzburg, dat vorige week AC Milan op een 1-1 gelijkspel hield, bleek wel dat de Chelsea-fans Tuchel niet vergeten waren. In de 21ste minuut (verwijzend naar 2021, het jaar waarin Tuchel de Champions League won met Chelsea) bedankten ze Tuchel door middel van een massaal applaus. Dat was het hoogtepunt van de eerste helft, want doelpunten vielen er niet. Met name via Pierre-Emerick Aubameyang, Kai Havertz en Raheem Sterling was de thuisploeg dreigend, maar de grootste kans was voor Mason Mount, die naast schoot. Aan de andere kant van het veld was Salzburg vlak voor rust ook in de buurt van de openingstreffer via Benjamin Sesko, maar hij zag zijn inzet gekeerd worden door Kepa Arrizabalaga.

De eerste onder Graham Potter! ??????? Via Reece James en Mason Mount wordt Raheem Sterling bereikt en die rondt het Engelse onderonsje keurig af ??#ZiggoSport #UCL #CHESAL pic.twitter.com/ZT1pLwyLhP — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 14, 2022

Chelsea kende een droomstart van de tweede helft, want al binnen drie minuten was daar de openingstreffer. Een voorzet van Mount belandde bij Sterling, die de bal vervolgens vanaf de rand van het strafschopgebied in de verre hoek plaatste: 1-0. De buitenspeler maakte daarmee zijn 250ste goal in alle competities. Een kwartier voor tijd kwam Salzburg uit het niets op gelijke hoogte via Noah Okafor, die een voorzet van Chukwubuike Adamu achter Kepa schoof. Chelsea, waar Hakim Ziyech in de 82ste minuut inviel, zette vervolgens alles op alles om toch nog de drie punten te pakken. Tot een doelpunt kwam de Engelse ploeg echter niet meer, waardoor Potter zal terugkijken op een enigszins teleurstellend debuut.