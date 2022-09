Real Madrid stelt in slotfase orde op zaken tegen RB Leipzig

Woensdag, 14 september 2022

Real Madrid gaat na woensdagavond met zes punten uit twee wedstrijden aan kop in Groep F van de Champions League. De Spanjaarden waren in eigen huis met 2-0 te sterk voor RB Leipzig, waarbij de Duitsers de grootste kansen hadden. Federico Valverde brak tien minuten voor tijd de ban voor de thuisploeg. Ook Marco Asensio kwam in de absolute slotfase nog op het scorebord. De andere wedstrijd in Groep F, tussen Shakhtar Donetsk en Celtic, eindigde in 1-1.

Real Madrid – RB Leipzig 2-0

De bezoekers hadden in de eerste helft de betere kansen. Onder meer Christopher Nkunku, Timo Werner en Emil Forsberg werden gevaarlijk. Eerstgenoemde leek na tien minuten recht te hebben op een penalty na een overtreding van Nacho Fernández, maar scheidsrechter Maurizio Mariani vond het niet zwaar genoeg voor een strafschop. Nkunku was in het eerste bedrijf het dichtst bij de openingstreffer na een goede bal van Werner. De Fransman dacht de lage voorzet van de aanvaller binnen te glijden, maar kon zijn schoen er nét niet tegenaan zetten. De bal rolde daardoor naast. Kort voor rust weigerde scheidsrechter Mariani opnieuw naar de stip te wijzen, dit keer voor Real Madrid. Luka Modric werd in de rug gelopen door Xaver Schlager, maar dat bleef onbestraft. Rafael van der Vaart sprak in de studio van Ziggo Sport van 'een goedmakertje' voor RB Leipzig.

Twintig minuten na rust begon Valverde aan een vrijwel identieke rush als waar zijn goal in de wedstrijd tegen RCD Mallorca (4-1 winst) van afgelopen weekend uit voortkwam. Dit keer gaf de Uruguayaan de bal af op de diepgaande Rodrygo. De aanvaller legde vervolgens terug richting de penaltystip waarna Vinicius Junior op keeper Péter Gulácsi stuitte. Asensio werkte de rebound over. Tien minuten voor tijd brak Valverde wél de ban voor Real Madrid. De middenvelder kapte Abdou Diallo uit en schoot vervolgens met een geplaatst schot langs doelman Gulácsi: 1-0. Asensio zette in de slotminuten met een hard schot van buiten de zestienmeter de eindstand op het bord: 2-0. De Spanjaarden gaan met zes punten uit twee wedstrijden aan kop in Groep F, RB Leipzig staat met nul uit twee op plek vier.

Shakhtar Donetsk – Celtic 1-1

In dezelfde poule namen Shakhtar Donetsk en Celtic het woensdagavond al om 18.45 uur tegen elkaar op. De Schotten kwamen na tien minuten op voorsprong. Rechtsback Josip Juranovic verdedigde wat wild met een lange bal uit die vervolgens precies goed viel voor Sead Haksabanovic. De aanvaller gaf vervolgens mee aan Reo Hatate, die de bal wilde terugleggen richting de penaltystip. Zijn voorzet werd door Artem Bondarenko echter in zijn eigen doel gegleden: 0-1.

Shakhtar kwam ruim twintig minuten later langszij. Het talent Mykhaylo Mudryk werd weggestuurd door Georgiy Sudakov, waarna de Oekraïner hard langs doelman Joe Hart schoot: 1-1. In de tweede helft zouden er geen doelpunten meer vallen. Shakhtar komt door het gelijkspel op vier punten, terwijl Celtic op plek drie in Groep F is terug te vinden. De ploeg uit Oekraïne reist over drie weken af naar Real Madrid, terwijl Celtic op bezoek gaat bij RB Leipzig.