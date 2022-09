Neres schiet Juve in benarde positie; Messi breekt records na doelpunt Chery

Woensdag, 14 september 2022 om 22:55 • Wessel Antes • Laatste update: 23:00

Juventus heeft woensdagavond in eigen huis met 1-2 verloren van het SL Benfica van Roger Schmidt. David Neres werd in Turijn de matchwinner met een doelpunt na rust. Paris Saint-Germain boekte, ondanks de 1-0 van niemand minder dan Tjaronn Chery, een 1-3 uitzege op Maccabi Haifa, waardoor de Franse topclub nog steeds foutloos is in de Champions League. Ook Benfica staat op zes punten in Groep H, terwijl Juventus nog steeds geen punt heeft verzameld.

Maccabi Haifa - Paris Saint-Germain 1-3

In Haifa was het niet het sterrenensemble uit Parijs, maar Maccabi dat na 23 minuten op voorsprong kwam. Niemand minder dan Chery wist een perfecte voorzet van Dolev Haziza achter de kansloze Gianluigi Donnarumma te tikken. Heel lang kon het thuispubliek niet van het doelpunt genieten, want een kwartier later was het Lionel Messi die de bal na een goede actie van Kylian Mbappé van dichtbij binnen schoot.

???????????????? ?? Maccabi Haifa komt op voorsprong tegen het sterrenteam van PSG en het is ook nog eens Tjaronn Chery die hem maakt! ??????#ZiggoSport #UCL #MACPSG pic.twitter.com/mwNksMZdix — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 14, 2022

De Argentijn brak daardoor twee records: hij is nu de eerste speler die tegen 39 verschillende Champions League-teams heeft gescoord. Daarnaast wist er nog nooit eerder iemand in achttien opeenvolgende Champions League-campagnes op rij minstens één doelpunt te maken. Na rust was er een heerlijke steekbal van de linkspoot voor nodig om de Israëlische muur te breken. Vervolgens kon Mbappé de bal bekeken met de binnenkant van zijn voet achter keeper Josh Cohen plaatsen: 1-2. Vlak voor tijd tekende Neymar, na een heerlijke pass van Marco Verratti, voor de eindstand van 1-3.

Lionel Messi ?? Kylian Mbappé De PSG-loopt vanavond niet gesmeerd, maar als 'ie eenmaal loopt.. dan is het meteen raak: 2-1 ?#ZiggoSport #UCL #MHAPSG pic.twitter.com/WXJ4qKk3MC — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 14, 2022

Juventus - SL Benfica 1-2

Al in de vierde minuut was het Juventus-spits Arkadiusz Milik die een perfect aangesneden vrije trap van Leandro Paredes met zijn hoofd tot een doelpunt verwerkte. Daarna nam de thuisploeg op zijn Italiaans gas terug, waardoor de Portugezen sterker werden. Vlak voor rust kreeg Benfica een terechte penalty toen Fabio Miretti op de voet van Gonçalo Ramos ging staan, waarna routinier João Mário de bal onberispelijk hard in het dak van het doel schoot: 1-1.

Na rust werd het nog mooier voor Benfica, toen doelman Mattia Perin een schot van Ramos niet goed weg wist te werken, waarna voormalig Ajacied Neres in de rebound het meest alert was. De Braziliaan schoot de bal zonder na te denken uit de lucht in de linkeronderhoek. Een Italiaans slotoffensief leidde niet meer tot de gelijkmaker, waardoor Benfica samen met PSG met zes punten aan kop gaat in Groep H. Voor Juventus zal het lastig worden om dit gat nog te dichten.