Müller wordt tijdens Bayern - Barcelona voor half miljoen euro bestolen

Woensdag, 14 september 2022 om 23:40 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:41

Thomas Müller is dinsdagavond slachtoffer geworden van een woninginbraak, zo meldt BILD. Zelf was de middenvelder van Bayern München op dat moment aan het voetballen in de Champions League tegen Barcelona (2-0 winst). Bij thuiskomt kwam Müller voor een zeer onaangename verrassing te staan.

BILD meldt dat de inbraak rond 22.00 uur plaatsvond. Waarschijnlijk kozen de dieven dat moment uit omdat ze wisten dat er toen niemand thuis zou zijn, daar de jarige Müller het op dat moment in de Champions League opnam tegen Barcelona. De Duitse krant meldt dat de inbrekers ervandoor gingen met dure sieraden, contant geld en andere waardevolle spullen. De totale waarde van de buit zou zo’n vijfhonderdduizend euro zijn. Met onder meer een helikoper en speurhonden zocht de politie naar de inbrekers, maar van hen ontbreekt nog ieder spoor.

Het had een feestelijke avond moeten worden voor Müller, die dinsdag zijn 33ste verjaardag vierde en na een sterke tweede helft met Bayern München wist te winnen van Barcelona. Zelf speelde hij de volledige negentig minuten mee in dat duel. De politie wil niet bevestigen dat het om de woning van Müller gaat, zoals dat nooit gebeurt omwille van de privacy, maar zegt wel dat er sieraden, geld en andere waardevolle spullen zijn meegenomen.

Voetballers zijn de laatste tijd vaker het slachtoffer van inbraken en berovingen. Zo maakte Eran Zahavi het in zijn tijd bij PSV twee keer mee. Een van die keren werden zijn vrouw en kinderen vastgebonden. Dusan Tadic kon eind juli ternauwernood ontkomen toen twee mannen hem wilden beroven in Amsterdam, en Pierre-Emerick Aubameyang kwam eind augustus in het nieuws nadat hij een gebroken kaak opliep bij een gewapende overval in zijn huis in Barcelona.