Weegmoment Oranje: ‘Daley Blind staat niet ter discussie bij Van Gaal'

Woensdag, 14 september 2022 om 20:58 • Laatste update: 21:17

Liverpool - Ajax was niet alleen een wedstrijd om drie punten in Groep A, maar werd hoogstwaarschijnlijk ook aandachtig bekeken door bondscoach Louis van Gaal. Aan de Champions League-kraker deden namelijk erg veel potentiële WK-klanten voor Oranje mee. Journalisten Mike Verweij en Valentijn Driessen van De Telegraaf denken dan ook dat dit het ideale weegmoment was voor Van Gaal, die aanstaande vrijdag zijn selectie wereldkundig maakt voor de Nations League-duels eind september.

Verweij en Driessen zagen dat Remko Pasveer een uitstekende wedstrijd keepte in Liverpool, terwijl ze ook denken dat Devyne Rensch nog een reële kans maakt op het WK. “De bondscoach is gecharmeerd van Rensch en nam hem eens op in de voorselectie toen hij in Jong Ajax speelde.” Timber wordt een zekerheidje genoemd, terwijl het duo verwacht dat Kenneth Taylor ook wordt opgeroepen voor de twee laatste duels voor de definitieve WK-selectie bekendgemaakt wordt. “Kenneth Taylor is tot dusver de Ajax-revelatie van het seizoen. Het lijkt logisch dat Van Gaal hem volgende week graag van dichtbij ziet.”

Daley Blind verloor Mohamed Salah bij de 1-0 uit het oog en miste in de tweede helft nog een reuzekans op de 1-2, maar Verweij en Driessen verwachten niet dat hij hoeft te vrezen voor zijn plek in Oranje. “Blind wist Salah ook grote delen van de wedstrijd aan banden te leggen. En met zijn splijtende pass op Steven Berghuis had hij een groot aandeel in de prachtige 1-1 van Mo Kudus. Met zijn ervaring – Blind speelde zijn 100e Europese wedstrijd – staat hij niet ter discussie bij Van Gaal, zoals hij eveneens voor Schreuder een vaste waarde is.”

De journalisten denken dat Davy Klaassen wel moet vrezen voor zijn plaatsje. “Klaassen moet Van Gaal al hebben overtuigd, want anders gaat het WK aan zijn neus voorbij.” Steven Berghuis liet het afweten volgens het Telegraaf-duo. “Het is niet zo dat Berghuis hiermee zijn plaats bij Oranje verspeelt. Maar ook Van Gaal zal meer van hem willen zien in topwedstrijden onder de hoogste weerstand, zoals op Anfield.” Voor Steven Bergwijn geldt hetzelfde als voor Berghuis, maar over zijn WK-deelname bestaat volgens Verweij en Driessen geen enkele discussie.

Verweij en Driessen waren wel weer onder de indruk van Virgil van Dijk, die eerder dit seizoen nog even uit vorm leek. “Van Dijk speelde nagenoeg foutloos bij balbezit en leidde zijn verdediging soeverein en durfde ondanks de snelle Steven Bergwijn aan Ajax-zijde met veel ruimte in zijn rug te spelen. Dat moet bondscoach Louis van Gaal hebben aangesproken.” Waar er op Anfield vele kanshebbers voor het WK in Qatar in de basis stonden, viel het op de andere velden tegen.