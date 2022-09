Dinamo Zagreb valt door Milan van roze Champions League-wolk

Woensdag, 14 september 2022 om 20:34 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:00

Dinamo Zagreb staat na de 1-0 overwinning op Chelsea van vorige week in de Champions League weer met beide benen op de grond. AC Milan was woensdagvond in eigen huis namelijk met 3-1 te sterk voor de Kroaten. Olivier Giroud was met een benutte penalty wederom belangrijk voor I Rossoneri. De andere treffers kwamen op naam van Alexis Saelemaekers en Tommaso Pobega. Mislav Orsic deed voor Dinamo Zagreb nog iets terug.

AC Milan-manager Stefano Pioli begon met Fikayo Tomori in het centrum van de defensie. De Engelsman moest in de competitiewedstrijd tegen Sampdoria (1-2 winst) van afgelopen weekend nog genoegen nemen met een plek op de bank. Ook Rafael Leão startte vanaf de aftrap. De Portugese aanvaller werd er tegen Sampdoria nog met rood vanaf gestuurd na een mislukte omhaal. Zomeraanwinst Charles De Ketelaere zat op de bank, net als ex-Ajacied Sergiño Dest.

Daar is dan eindelijk de 1-0! ? Het loopt moeizaam bij de Milanezen en dus zet Giroud zijn ploeg vanaf de stip maar op voorsprong ?? Wel een lekker moment op slag van rust! ??#ZiggoSport #UCL #MILDZG pic.twitter.com/fjJSK1meJf — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 14, 2022

De eerste helft verliep moeizaam voor de thuisploeg. AC Milan was wel de bovenliggende partij en werd hier en daar gevaarlijk, maar dicht bij een doelpunt kwamen de Italianen nauwelijks. Tot drie minuten voor rust. Leão werd met zijn rug naar het doel aangespeeld, waarna Josip Sutalo hem onderuit haalde. AC Milan kreeg daarvoor een strafschop van scheidsrechter Jesús Gil Manzano. Giroud maakte vervolgens geen fout vanaf elf meter: 1-0. In het tweede bedrijf hadden de Italianen iets meer dan één minuut nodig om opnieuw te scoren. Leão stond wederom aan de basis van de treffer.

De Portugees versnelde langs zijn directe tegenstander en bediende vervolgens Saelemaekers met een fijne voorzet. De Belg kopte van dichtbij hard binnen: 2-0. Iets minder dan tien minuten later deed Dinamo Zagreb wat terug via Orsic. De Kroaat nam de bal op de linkervleugel aan en kon na een mooie combinatie met Bruno Petkovic de bal langs Mike Maignan schieten: 2-1. Een kwartier voor het einde besliste Pobega met zijn goal de wedstrijd: 3-1. Dest viel in de tachtigste minuut in voor Ismaël Bennacer.