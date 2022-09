‘Mathias opgepakt vanwege afpersingszaak tegen broer Paul Pogba’

Woensdag, 14 september 2022 om 20:45 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:46

Mathias Pogba is samen met drie anderen in hechtenis genomen als verdachte in een afpersingszaak tegen zijn jongere broer Paul Pogba. Dat melden verschillende Franse media, waaronder Le Monde en persbureau AFP. De voormalig spits van Sparta Rotterdam zou zich zelf bij de politie hebben gemeld en woensdag verhoord zijn.

Eind augustus verscheen er een video op TikTok waarin de 32-jarige Mathias Pogba ‘explosieve onthullingen’ aankondigde. Hij sprak in die video dreigementen uit richting zijn broer en noemde ook de zaakwaarnemer van Paul, Rafaela Pimenta, en landgenoot Kylian Mbappé. Een dag later meldde AFP dat de Franse politie een onderzoek startte naar mogelijke afpersing van Paul Pogba. Hij zou bedreigingen ontvangen uit het criminele circuit en er zou geld van hem worden geëist. Bij die bedreigingen is Mathias mogelijk betrokken.

“De hele wereld, evenals de fans van mijn broer en vooral van de Franse ploeg en Juventus, de teamgenoten van mijn broer en zijn sponsors, verdienen het om bepaalde dingen te weten”, zo vertelde Mathias in de videoboodschap eind augustus. “Ze moeten deze informatie hebben en een weloverwogen beslissing nemen over de vraag of hij respect en liefde van de fans verdient, en of hij het verdient om voor Juventus te spelen en een plaats in de Franse WK-selectie te krijgen”, aldus de clubloze aanvaller.

In een reactie namens de familie liet Paul al weten dat de bedreigingen van zijn broer ‘geen verrassing’ zijn en dat er criminelen schuilgaan achter de afpersing. "Het is een aanvulling op de bedreigingen en afpersingspogingen van een georganiseerde bende tegen Paul Pogba", staat in een verklaring van de familie-Pogba. RMC Sport meldde destijds ook al dat Paul Pogba eerder zo’n honderdduizend euro had betaald aan zijn afpersers, maar dit zou voor hen niet genoeg zijn. France Info wist te vertellen dat de bende, waarin ook een aantal jeugdvrienden van Pogba zaten, dertien miljoen euro eiste van de Juventus-middenvelder.