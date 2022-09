Potter heeft bij debuut als Chelsea-manager meteen slecht nieuws voor Ziyech

Woensdag, 14 september 2022 om 20:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:26

Hakim Ziyech behoort niet tot de eerste basiself van Graham Potter. Laatstgenoemde debuteert woensdagavond in de Champions League-wedstrijd tegen Red Bull Salzburg als manager van de Londense grootmacht, maar heeft geen plek ingeruimd voor de voormalig Ajacied. Ook N'Golo Kanté en Edouard Mendy zijn niet van de partij bij Chelsea, zo liet Potter dinsdag tijdens de persconferentie al weten.

Potter zou in eerste instantie afgelopen weekend debuteren als manager van Chelsea, maar moest zijn vuurdoop uitstellen vanwege het overlijden van Queen Elizabeth. Tegen Salzburg komt het er alsnog van. Potter kiest bij afwezigheid van Mendy voor Kepa Arrizabalaga als goalie. De achterhoede wordt gevormd door Reece James, César Azpilicueta, Thiago Silva en Marc Cucurella. De linksback kent hij nog van zijn tijd als manager van Brighton and Hove Albion. Op het middenveld krijgen Mateo Kovacic, Jorginho en Mason Mount de voorkeur, terwijl de voorhoede wordt gevormd door Kai Havertz, Raheem Sterling en Pierre-Emerick Aubameyang.

Tijdens de persconferentie richtte Potter zich meteen tot de fans van Chelsea. "De band tussen fans en spelers is het belangrijkste", zo probeerde hij meteen een goede sier te maken. "Ik ben natuurlijk de hoofdtrainer, maar ik ben niet belangrijker dan ieder ander. Ik zou heel graag hun steun ervaren. Ik kan beloven dat ik iedere dag mijn best zal doen. Ik wil een bescheiden, respectvol team dat hard loopt. We willen vermaak bieden maar ook winnen. We gaan iedere dag vechten om ons eigen team en onze eigen identiteit te creëren", aldus de Engelsman.

Opstelling Chelsea: Kepa; James, Azpilicueta, Thiago Silva, Cucurella; Kovacic, Jorginho, Mount; Havertz, Aubameyang, Sterling

Opstelling Red Bull Salzburg: Kohn; Dedic, Pavlovic, Ulmer, Bernardo; Capaldo, Seiwald, Sucic; Kjaergaard; Fernando, Okafor.