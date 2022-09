Antony oogst lof: ‘Goed om spelers van zijn niveau erbij te hebben'

Antony maakt in zijn eerste weken bij Manchester United indruk op landgenoot Casemiro. De Brazilianen kwamen afgelopen zomer voor bijna tweehonderd miljoen euro over van respectievelijk Ajax en Real Madrid en genieten bij the Red Devils. Casemiro is daarnaast blij dat hij nu ook op clubniveau samenspeelt met Antony.

“Ik denk dat het heel belangrijk is om zo’n goede speler als Antony hier bij ons te hebben”, begint de vijfvoudig Champions League-winnaar op de website van Manchester United. “Ik kende hem al van het nationale team, waar we samenspeelden. Het is goed om spelers van het niveau van Antony te hebben. Niet alleen hij is dat, want we hebben veel spelers van topniveau.” Casemiro is blij met zijn transfer van Real Madrid naar de Premier League.

“Het leven in Engeland gaat goed, heel goed. Manchester United is een hele vriendelijke club waar ik me comfortabel voel. Ik werd meteen op m’n gemak gesteld vanaf de eerste dag. Ik ben blij met mijn teamgenoten, ze helpen me heel veel”, vervolgt de middenvelder. Ook is Casemiro blij met Erik ten Hag en de rest van de technische staf. “Ze leggen me alles heel duidelijk uit. Het gaat heel goed met me en ik ben erg blij.”

Ook de stad bevalt goed, zegt Casemiro. “Mensen hebben me er veel over verteld, zoals waar de beste restaurants zitten. Ik vind het fijn om thuis te blijven en om te relaxen met mijn familie. Ik ben erg blij om hier te zijn.” De 63-voudig Braziliaans international kwam dit seizoen tot dusver tot drie invalbeurten in de Premier League. In de Europa League-wedstrijd tegen Real Sociedad (0-1 verlies) maakte Casemiro de volledige wedstrijd vol.