Büttner: ‘Hij is een hele lieve jongen, maar in het veld is het een beest'

Woensdag, 14 september 2022 om 19:30 • Laatste update: 20:06

Alexander Büttner streek afgelopen zomer neer bij zijn jeugdliefde De Graafschap. De in Doetinchem geboren linksachter tekende een contract tot medio 2025. Büttner is inmiddels 33 jaar oud en heeft al een lange carrière achter zich. Zo speelde hij in het verleden onder andere voor Vitesse, Manchester United, Anderlecht en Dynamo Moskou. In gesprek met Voetbalzone onthult hij met welke ex-Eredivisie-speler hij een bijzondere band heeft opgebouwd en spreekt hij over dit seizoen bij De Graafschap.

De Graafschap kent een teleurstellende seizoenstart. Na zeven wedstrijden staat de ploeg van Adrie Poldervaart op de zeventiende plek. Door een bovenbeenblessure heeft Büttner enkel in de openingswedstrijd tegen PEC Zwolle (2-1 verlies) in de basis kunnen starten. Vanaf de tribune zag hij dat de zeventiende klassering ietwat geflatteerd is. “We hebben pech gehad. We hadden niet zoveel hoeven te verliezen, maar ik weet zeker dat het goedkomt.”

Hoewel Büttner in zijn carrière voor grote clubs speelde, is spelen voor De Graafschap een droom die uitkomt. “Ik kom hier vandaan. Al mijn vrienden en familie zitten hier op de tribune. Het is mooi als je voor deze mensen kunt spelen. Ik heb heel veel aan Vitesse te denken, maar ik ben trots om eindelijk voor De Graafschap te mogen spelen.”

De verdediger werd in 2012 door Sir Alex Ferguson naar Manchester United gehaald. Een jaar later won hij de Premier League met the Red Devils. Ook wist hij met Vitesse de enige prijs uit de clubgeschiedenis te winnen: de TOTO KNVB-Beker in 2017. “De bekerwinst is een van de mooiste herinneringen aan mijn tijd bij Vitesse. Als voetballer speel je natuurlijk om de prijzen. Eigenlijk moet ik zeggen dat ik het altijd naar mijn zin heb gehad bij Vitesse.”

In zijn tijd bij Dynamo Moskou bouwde Buttner een bijzondere band op met voormalig FC Twente-verdediger Douglas. “Als je naar zijn speelstijl kijkt, zou je het niet snel zeggen, maar hij is echt een lieve jongen. Echt een topper. We waren dag en nacht samen. Hij stond altijd voor me klaar.” Aan zijn tijd in Moskou heeft Buttner meer mooie herinneringen overgehouden. “We hadden een goed team en we deden zelfs mee in Europa. Moskou zelf is ook een hele mooie stad. Veel hoge gebouwen, mooie restaurants en je kunt er goed winkelen. Het is niet wat de mensen ervan denken.”