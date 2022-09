Van der Vaart onderbreekt Bas van Veenendaal: ‘Niet doen! Niet doen!’

Woensdag, 14 september 2022 om 18:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:17

Rafael van der Vaart wil niets weten van een vergelijking tussen Erling Braut Haaland en Kylian Mbappé enerzijds en Lionel Messi en Cristiano Ronaldo anderzijds. Woensdagavond neemt Haaland het met Manchester City op tegen Borussia Dortmund, zijn vorige werkgever. Van der Vaart kreeg in de voorbeschouwing van presentator Bas van Veenendaal de vergelijking voorgelegd, waarna hij hem meteen afkapte. Volgens de voormalig Oranje-international gaat geen enkele speler ooit aan de cijfers van Messi en Ronaldo tippen.

Van der Vaart was in eerste instantie niet zo enthousiast over de transfer van Haaland naar Manchester City. "Ik had mijn twijfels, omdat Manchester City altijd de beste is", vertelt hij bij Ziggo Sport. "Ze drukken de tegenstander altijd in de eigen zestien. Haaland heeft ruimte nodig. Dat hebben we gezien in de wedstrijd van Noorwegen tegen Nederland. Wachten, wachten, en dan gaat hij. Maar hij voelt zich heel erg thuis bij City. Hij probeert nu ook een beetje mee te voetballen. Daar verbaast hij mij dus wel in. Ik vind niet dat hij een hele goede techniek heeft."

Van der Vaart had zijn twijfels of Haaland zou passen bij Manchester City, maar het fenomeen heeft hem toch verbaasd ??



De analist ziet dat de spits nu zelfs probeert mee te voetballen, al is dat niet zijn sterkste punt

Woensdagavond neemt Haaland het met zijn nieuwe club op tegen zijn vorige werkgever. In het Etihad Stadium gaat City op jacht naar de tweede overwinning in de groepsfase van de Champions League. De Noorse sterspeler heeft de sympathie van Van der Vaart snel gewonnen. "Omdat hij zo groot en sterk is zal hij altijd zijn doelpunten maken, maar ik ben ervan overtuigd dat als zijn snelheid afneemt, hij vijftig procent minder doelpunten maakt. Het is hetzelfde als met Mbappé. Als verdediger ben je gezien als zij de versnelling aanzetten. Het is van deze tijd. Snel, sterk, groot."

De vergelijking met Messi en Ronaldo wil Van der Vaart niet aan. "Niet doen, niet doen! Wil je me alsjeblieft één plezier doen?", haakt de oud-middenvelder in als Van Veenendaal over Messi en Ronaldo begint. "Ik heb het al een paar keer gezegd. Wat Messi en Ronaldo gepresteerd hebben... Dat gaat Mbappé niet redden, dat gaat Haaland niet redden, dat redt niemand. Dat gaat niemand redden. Je mag mij afrekenen als ze het wel redden. Het gaat over tien seizoenen hè, niet over één seizoen. We hebben het hier over een langere periode. Die cijfers gaat niemand halen."