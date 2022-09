Chelsea-eigenaar Todd Boehly noemt belangrijkste reden voor ontslag Tuchel

Woensdag, 14 september 2022 om 19:27 • Noel Korteweg • Laatste update: 19:31

Chelsea-eigenaar Todd Boehly heeft uitgelegd waarom hij manager Thomas Tuchel vorige week op straat heeft gezet. De verloren wedstrijd in Groep E van de Champions League tegen Dinamo Zagreb (1-0) had niets met die beslissing te maken, zegt Boehly. Het gebrek aan een gedeelde visie was de voornaamste reden dat Chelsea op zoek ging naar een andere oefenmeester.

Boehly reageerde op de situatie tijdens een bijeenkomst. “Tuchel is overduidelijk buitengewoon getalenteerd en iemand die veel successen heeft gekend bij Chelsea. Wanneer je een bedrijf overneemt, moet je er zeker van zijn dat je op één lijn zit met de mensen die het bedrijf runnen. Onze visie voor de club was het vinden van een manager die echt met ons wilde samenwerken.” De verloren wedstrijd in Kroatië had dus helemaal niets met die beslissing te maken. Een paar dagen later stelde de Amerikaan Graham Potter aan als nieuwe manager.

“We waren er niet zeker van of Tuchel er op dezelfde manier naar keek als dat wij deden”, vervolgt de eigenaar. “Niemand heeft gelijk of ongelijk. We hadden gewoon geen gedeelde visie voor de toekomst. Het ging niet om Zagreb, maar om een gedeelde visie van hoe we wilden dat Chelsea eruit ziet.” Daardoor kwam er na 99 wedstrijden een einde aan het tijdperk van Tuchel bij the Blues. De 49-jarige Duitser reageerde vorige week op Twitter emotioneel op zijn ontslag. “Ik ben er kapot van dat mijn tijd bij Chelsea tot een einde is gekomen.”

“Dit is een club waar ik me thuis voelde, zowel professioneel als persoonlijk. Mijn grote dank gaat uit naar de staf, spelers en de supporters die me vanaf het begin erg welkom hebben laten voelen”, zei Tuchel. “De trots en vreugde die ik voelde door het team aan de Champions League en het WK voor clubteams te helpen zal ik altijd met me meedragen. Ik ben vereerd dat ik deel uitmaakte van de historie van de club en de herinneringen van de laatste negentien maanden zullen altijd een speciale plek in mijn hart hebben."