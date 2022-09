Slot: ‘Hij is een van de spelers die aantoont dat hij gewoon kan starten’

Woensdag, 14 september 2022 om 17:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:45

Alireza Jahanbakhsh mag hopen op een basisplek tegen Sturm Graz. De aanvaller van Feyenoord was woensdag onderwerp van gesprek tijdens de persconferentie in aanloop naar het Europa League-duel. Volgens trainer Arne Slot heeft zijn pupil zich dusdanig ontwikkeld dat hij klaar is om te starten. Of dat ook gaat gebeuren wilde de oefenmeester niet zeggen. Concurrent Patrik Wålemark is in ieder geval nog niet klaar voor een programma met drie wedstrijden per week.

Volgens Slot kunnen Jahanbakhsh en Wålemark spelen 'op de manier waarop we willen'. "Dat heeft Alireza zondag ook aangetoond, maar daarvoor ook al in een invalbeurt", aldus Slot. "Net zoals Wålemark het daarvoor als basisspeler aantoonde. Alireza is een van de vele spelers die aantoont dat hij ook gewoon kan starten. Daar is hij niet zondag mee begonnen, daar was hij al langer mee bezig." Jahanbakhsh verscheen tegen tegen Sparta Rotterdam voor het eerst dit seizoen aan de aftrap.

Wålemark moet in de ogen van de trainer meer laten zien wanneer hij niet in balbezit is. "Ik vind dat hij zeker in het spel zonder bal nog veel meer zou moeten en kunnen brengen in de ondersteuning van zijn rechtsback, of naar voren toe", aldus Slot. "Tegen Lazio zetten we aan de voorkant bijvoorbeeld veel te weinig druk en stonden we veel te verdedigend opgesteld. Patrik heeft in ieder geval de stap gemaakt dat hij nu competitief is met andere spelers. Hij is een ander type dan Alireza, ze verschillen van favoriet been en van speelwijze. Het is voor een coach heel prettig om voor die positie twee verschillende types te hebben."

Ook op de linksbackpositie wisselt Slot regelmatig. Zo kregen Marcos López, Quilindschy Hartman en Fredrik Bjørkan al de kans zich te bewijzen. Laatstgenoemde was uiterst ongelukkig bij zijn debuut. "Ik heb gisteren nog met hem gezeten. Hij trainde goed, maar dat is iets anders dan een goede wedstrijd spelen. Dat heb ik ook ervaren met Idrissi in het begin. Die is nu veel fitter en was afgelopen zondag onderdeel van het goede spel van López. Spelers hebben, ook als je ze goed ziet trainen, wedstrijdhardheid nodig om klaar te zijn om te spelen. Maar de enige manier om daarachter te komen, is door ze ook af en toe eens op te stellen."