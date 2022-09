Arne Slot gaat in op mogelijke rentreedatum van Lutsharel Geertuida

Woensdag, 14 september 2022 om 17:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:41

Feyenoord kan donderdagavond tegen Sturm Graz geen beroep doen op Lutsharel Geertruida en Sebastian Szymanski. Ook Ofir Marciano is afwezig, zo laat trainer Arne Slot weten op de persconferentie in aanloop naar het Europa League-duel.

De journalisten Mikos Gouka en Dennis van Eersel maakten vorige week woensdag via Twitter bekend dat Lutsharel Geertruida lijdt aan de ziekte van Pfeiffer. Het was vervolgens onbekend tot wanneer de 22-jarige verdediger niet inzetbaar is. “Hij traint apart van de groep wel weer mee", laat Slot voor het treffen met Sturm Graz weten. “Vroeger, toen wij nog jong waren, duurde het bij de ziekte van Pfeiffer heel lang. Tegenwoordig is dat niet meer zo, maar voor je weer contact mag hebben op het voetbalveld, heeft dat altijd wel een paar weken nodig. Dus zal hij morgen nog niet beschikbaar zijn.”

Szymanski behoort eveneens niet tot de selectie van Slot voor het Europa League-duel. De middenvelder kwam niet ongeschonden uit de strijd met Lazio (4-2 verlies) van vorige week donderdag en was zondag de grote afwezig bij Feyenoord, dat tegen Sparta Rotterdam de Romeinse kater wegspoelde met een comfortabele zege. Szymanski wordt later deze week wel weer op het trainingsveld verwacht.

Feyenoord wacht zondag ook een kraker in de Eredivisie tegen PSV. “Die wedstrijd zit in mijn achterhoofd, maar ik ben verder alleen maar bezig met Sturm Graz”, zegt Slot. “Ik zal er in de opstelling ook op geen enkele manier rekening mee houden. Dat kunnen wij ons ook absoluut niet veroorloven, gezien de stand in de groep.” Feyenoord neemt het donderdagavond om 18.45 uur in De Kuip op tegen Sturm Graz, dat het eerste groepsduel wel winnend afsloot. FC Midtjylland werd met 1-0 aan de kant gezet door een vroege goal van ex-Spartaan Emanuel Emegha.