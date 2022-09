FC Porto-trainer Conceição en gezin in auto belaagd na Europese oorwassing

Woensdag, 14 september 2022 om 16:52 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:41

De auto van FC Porto-trainer Sérgio Conceição is woensdagavond bekogeld, zo meldt A Bola. Het incident gebeurde na een 0-4 oorwassing op eigen veld door Club Brugge. Volgens de sportkrant zaten ook zijn vrouw en twee van zijn zonen in het voertuig.

Conceição reed net buiten het Estádio do Dragão, toen zijn auto werd aangevallen door hooligans, die met stenen gooiden. “Enkele ruiten van het voertuig sneuvelden en de inzittenden hebben hierbij schrammen opgelopen in een moment van enorme paniek voor de familie van Sérgio Conceição”, zo schrijft A Bola. In de auto zaten zijn vrouw Liliana en hun kinderen, de 22-jarige Rodrigo, die tevens bij de selectie van FC Porto voor het duel met Club Brugge zat, en de zevenjarige José.

"Porto reageert woedend en verwerpt het geweld in een statement. "Porto betreurt ook het gebrek aan bescherming door de autoriteiten en eist dat de dader of daders van deze wrede daad snel worden geïdentificeerd en ter verantwoording worden geroepen”, laat de club weten middels een statement. FC Porto blijft na de eerdere nederlaag op bezoek bij Atlético Madrid (2-1) nog zonder overwinning in de Champions League en staat derde in de Portugese Primeira Liga, drie punten achter koploper Benfica.