Mbappé: ‘Die avond veranderde ik van een goede in een héle goede speler’

Woensdag, 14 september 2022 om 15:43 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:50

Kylian Mbappé is van mening dat hij in een memorabele Champions League-wedstrijd tegen Barcelona in 2021 definitief zijn naam vestigde in het mondiale voetbal. De inmiddels 23-jarige Fransman vernederde Barça destijds door tijdens een 1-4 zege een hattrick voor zijn rekening te nemen.

Mbappé is pas de derde speler die in de Champions League een hattrick wist te maken tegen Barcelona, na Andriy Shevchenko (Dinamo Kyiv, 1997) en Faustino Asprilla (Newcastle United, 1997). Dankzij deze knappe prestatie schakelde PSG Barcelona destijds in de achtste finales van de Champions League over twee duels uit (5-2). “Ik denk dat ik die avond veranderde van een goede speler in een héle goede speler”, zegt de aanvaller tegenover PSG TV. “Ik maakte een hattrick in Camp Nou, het was iets speciaals en eerlijk gezegd was ik trots omdat ik met veel persoonlijkheid speelde, zoals ik dat altijd zeg.”

The only players to score a #UCL hattrick against Barcelona: ???? Andriy Shevchenko – 1997 ???? Faustino Asprilla - 1997 ???? Kylian Mbappe – 2021 pic.twitter.com/TlLvP7S8r0 — SuperSport ?? (@SuperSportTV) February 16, 2021

“Op Champions League-avonden kun je je niet verstoppen en die avond verstopten we ons niet”, vervolgt Mbappé. “Ik heb al eerder de kans gekregen om alle Champions League-wedstrijden te spelen tot aan de finale”, doelt hij op de verloren eindstrijd in 2019/20 tegen Bayern München (1-0). “Ik heb alle mogelijke emoties gevoeld. De Champions League winnen is iets bijzonder, mocht ik deze prijs ooit met PSG weten te winnen, zou dat extra speciaal zijn.”

PSG neemt het woensdagavond in het miljardenbal om 21.00 uur op tegen Maccabi Haifa. Vorige week werd het eerste groepsduel met Juventus omgezet in een 2-1 overwinning. De laatste poulegenoot van de Parijzenaren in Groep H is Benfica, dat eveneens zijn eerste groepsduel wist te winnen.