Unibet: een odd van 5.75 voor eerste hattrick Lewandowski in LaLiga!

Zaterdag, 17 september 2022 om 07:00 • Rian Rosendaal

Voor Barcelona zaak om zaterdag de teleurstelling van de Champions League weg te spoelen tegen Elche. Trainer Xavi zag zijn elftal dinsdag namelijk met 2-0 verliezen van Bayern München. Een overwinning deze zaterdag brengt Barcelona voorlopig aan kop in LaLiga, want lijstaanvoerder Real Madrid speelt zondag pas tegen stadgenoot Atlético Madrid. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de thuiswedstrijd van Barcelona in het Spotify Camp Nou.

Het gaat Barcelona voorlopig voor de wind in LaLiga. Van de eerste vijf competitiewedstrijden werden er vier winnend afgesloten. De Catalanen noteerden reeds tweemaal een 4-0 en een keer een 1-4 overwinning. In totaal werd door Barcelona vijftien keer het net gevonden. Zomeraanwinst Robert Lewandowski voert de topscorerslijst aan met zes doelpunten en de Poolse topschutter wil dat aantal dolgraag uitbreiden tegen Elche.

Hoe anders gaat het tot dusver met Elche. De laagvlieger bezet de zorgwekkende negentiende plaats, met slechts een punt uit de eerste vijf optredens in LaLiga. Álex Collado en Ezequiel Ponce zijn de enige spelers die tot nu toe wisten te scoren voor Elche. Geen al te beste statistieken in aanloop naar het bezoek aan Barcelona. De nummer negentien kwam afgelopen seizoen knap terug van een 2-0 achterstand, maar verloor uiteindelijk toch met 3-2 van de aanstaande opponent.

Een geslaagde start dus voor Lewandowski in het shirt van Barcelona. De 34-jarige aanvaller uit Polen scoorde op een wedstrijd na in alle duels tot dusver in LaLiga. Tussendoor produceerde hij een hattrick in de Champions League-ontmoeting met Viktoria Plzen. Tegen Elche krijgt de nog steeds hongerige Lewandowski de kans om afstand te nemen van zijn concurrenten in het topscorersklassement. De wedstrijd in het Spotify Camp Nou begint zaterdag om 16.15 uur.

