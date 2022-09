De Ligt ziet concurrent bij Bayern enkele weken wegvallen met liesblessure

Woensdag, 14 september 2022 om 14:38 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:48

Bayern München moet het voorlopig stellen zonder Lucas Hernández. De 26-jarige verdediger raakte tijdens het Champions League-duel met Barcelona (2-0 winst) geblesseerd aan zijn lies en staat hierdoor enkele weken aan de kant, zo maakt de Duitse topclub bekend via de officiële kanalen.

Hernández bewees dinsdag nog zijn waarde voor der Rekordmeister door tegen Barcelona na vijftig minuten van dichtbij een hoekschop van Joshua Kimmich binnen te knikken. Via Leroy Sané boekte Bayern uiteindelijk een 2-0 zege in de eigen Allianz Arena. Hernández speelde het Champions League-duel weliswaar uit, maar uit medisch onderzoek blijkt nu dat hij een liesblessure heeft opgelopen. Volgens BILD is Hernández minstens zes weken uitgeschakeld.

De defensie van Bayern kwam sowieso niet ongeschonden uit de strijd. Benjamin Pavard moest zich al na twintig minuten laten vervangen door Noussair Mazraoui na een botsing met Marcos Alonso, terwijl Dayot Upamecano een trap tegen de knie kreeg. Beide Franse verdedigers hervatten in de loop van de komende dagen echter gewoon weer de training.

De blessure van Hernández betekent goed nieuws voor De Ligt, die een belangrijke concurrent ziet wegvallen. De 38-voudig international van Oranje vormde de afgelopen duels het centrum van Bayern, afwisselend met Upamecano of Hernández, maar moest tegen Barcelona genoegen nemen met een plek op de bank.