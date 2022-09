Noord-Ierse jeugdspeler breekt record met profdebuut op 13-jarige (!) leeftijd

Woensdag, 14 september 2022 om 13:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:50

Christopher Atherton heeft dinsdagavond geschiedenis geschreven. De dertienjarige jeugdspeler debuteerde namens het Noord-Ierse Glenavon FC en ging daarmee de boeken in als de jongste speler ooit in het profvoetbal binnen het Verenigd Koninkrijk. Met zijn debuut verbrak Atherton een 42 jaar oud record.

Voor Glenavon, dat uitkomt op het hoogste niveau van Noord-Ierland, stond er dinsdag een League Cup-duel op het programma met Dollingstown. Glenavon keek bij rust al tegen een comfortabele 4-0 voorsprong aan tegen de derdedivisionist. Het was voor manager Gary Hamilton reden om Atherton in het tweede bedrijf te laten debuteren.

Tonight, Glenavon Academy player Christopher Atherton made his first team debut against Dollingstown in the League Cup. At 1?3? yrs and 3?2?9? days old, he became the youngest player in the UK to play in a first-class match. Congratulations Christo!!?????? pic.twitter.com/hypGdC5R7p