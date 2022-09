Cruijff verdedigt transferbeleid van Barça: ‘99 procent begrijpt de puzzel niet’

Woensdag, 14 september 2022 om 12:56 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:42

Jordi Cruijff is tevreden over de transferzomer van Barcelona. Xavi werd als trainer op zijn wenken bediend met een flinke kwaliteitsimpuls van zijn selectie. Cruijff is blij dat de nieuwe aanwinsten uiteindelijk voor Barça kozen. "We zijn deze spelers dankbaar, want ze hadden betere aanbiedingen dan die van ons.”

Dat Barcelona een hectische zomerse transferwindow achter de rug heeft, mag gerust een understatement worden genoemd. Met Robert Lewandowski, Jules Koundé, Raphinha, Franck Kessié, Andreas Christensen, Hector Bellerín en Marcos Alonso arriveerden er in totaal zeven spelers. Tegelijkertijd kampte Barça wel met de nodige financiële zorgen.

Sportief directeur Cruijff vindt het onterecht dat Barcelona kritiek krijgt op het transferbeleid. “99 procent van de mensen begrijpt niet hoe de puzzel in elkaar steekt”, zegt hij tegenover de BBC. “Het nieuws over ons was niet altijd juist. Ik begrijp dat mensen die dat lezen, denken dat wat Barcelona heeft gedaan misschien niet netjes is geweest.” Dat de Catalanen de selectie flink konden versterken, komt volgens Cruijff mede dankzij concessies van de nieuwe aanwinsten. “We zijn deze spelers dankbaar, want ze hadden betere aanbiedingen dan die van ons.”

“Barcelona is een magneet, dat is mooi”, vervolgt Cruijff. “Je ziet de trots in de ogen van de spelers als ze de kans krijgen om voor Barcelona te tekenen en dat heeft veel geholpen om te concurreren met clubs met grotere begrotingen die hogere salarissen kunnen bieden. Geloof me, ze hebben betere aanbiedingen gekregen. Toch kozen ze ervoor hun droom te volgen om deel uit te maken van de geschiedenis van Barcelona.”