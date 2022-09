Nederlandse arbitrage wordt gefileerd door Spaanse media: ‘Controverse!’

Danny Makkelie en Pol van Boekel hebben dinsdagavond geen al te beste beurt gemaakt in Spanje. Volgens tal van Spaanse media stond het Nederlandse arbitrageduo te slapen toen Alphonso Davies Ousmane Dembélé in de eerste helft van het duel tussen Bayern München en Barcelona (2-0) neerhaalde in het eigen strafschopgebied. Daarmee leken de Catalanen bij een 0-0 stand een loepzuivere penalty te worden ontnomen, die het gehele wedstrijdbeeld had kunnen doen kenteren. Ook trainer Xavi was daar na afloop verbitterd over.

"Een catastrofe!", kopt Sport met betrekking tot de niet gegeven strafschop. "Davies haalde Dembélé neer zonder de bal zelfs maar te raken. Een duidelijke penalty, die niet eens beoordeeld werd door de VAR", klinkt het kritisch. Ook AS is glashard in haar oordeel, al noemt het dagblad geen namen. "Een penalty, om zeep geholpen door alle live aanwezige én via glasvezel aangesloten scheidsrechtersorganen", doelt AS op hoofdarbiter Makkelie en VAR Van Boekel.

Penalty for Barcelona ?????? pic.twitter.com/cy7sR4znub — Qutaiba Khatib (@QutaibaKhatib) September 13, 2022

De Mundo Deportivo haalt een situatie van vorig seizoen aan, toen Makkelie tijdens de Real Madrid - Paris Saint-Germain (3-1) in de achtste finale van de Champions League niet floot bij een ogenschijnlijke overtreding van Karim Benzema op Gianluigi Donnarumma. De Fransman scoorde daarop de belangrijke gelijkmaker, die aan de basis stond van het doorstomen naar de kwartfinale. "Het is dezelfde scheidsrechter. Nu deed hij Barça pijn. De protesten waren aan dovemansoren gericht", vindt de krant.

Lucas Hernández, die namens Bayern de openingstreffer verzorgde, erkende al dat het een strafschop was. Dat dacht ook Xavi te zien, die zichtbaar getergd was na het duel. "Ik vroeg de scheidsrechter tijdens de rust om eerlijk te zijn", vertelde de trainer van Barcelona achteraf. "Hij vertelde dat het geen penalty was." Door de verliespartij vindt de Spaanse grootmacht zich op de tweede stek in Groep C met drie punten, na de afgetekende zege op Viktoria Plzen van afgelopen week (5-1). Laatstgenoemde club staat laatste in de groep, terwijl Bayern en Internazionale respectievelijk eerste en derde staan.