Barça slaat grote slag: Catalanen verlengen en delen clausule van 1 miljard uit

Woensdag, 14 september 2022 om 11:58 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:04

Barcelona en Gavi hebben een akkoord bereikt over een nieuw contract, zo bevestigen de Catalanen woensdag via de officiële kanalen. De vorige verbintenis van de achttienjarige middenvelder liep volgend jaar af, maar Gavi heeft bijgetekend tot medio 2026. Voorzitter Joan Laporta gaf eerder al aan dat hij verwachtte dat de contractverlenging er aan zat te komen.

De contractverlenging van Gavi stond al een tijd hoog op de agenda bij Barcelona. De onderhandelingen verliepen echter moeizaam, maar zijn nu toch tot een positief einde gebracht. Hij tekent voor drie jaar bij en krijgt een duizelingwekkende transferclausule van een miljard euro in zijn nieuwe contract. Bij Pedri en Ronald Araújo werd eveneens zo'n hoge afkoopsom in hun nieuwe verbintenis opgenomen. Daarmee lijkt Barcelona een situatie zoals die van Neymar te willen voorkomen. De Braziliaan had bij de club een ontsnappingsclausule in zijn contract ter waarde van 222 miljoen euro. Dit bedrag legde Paris Saint-Germain in 2017 op tafel voor de vleugelaanvaller waardoor het Neymar kon overnemen.

Gavi brak afgelopen seizoen definitief door bij de Catalanen en kwam afgelopen seizoen 34 keer in actie in LaLiga. Joan Laporta gaf eerder al aan vertrouwen te hebben in een nieuwe langdurige samenwerking. “Hij wil hier bij Barcelona blijven. Het is ook belangrijk om te begrijpen dat we salarislimieten hebben, dus daar moet rekening mee worden gehouden in de onderhandelingen”, liet de voorzitter begin juni optekenen.

Voormalig trainer Ronald Koeman haalde Gavi in aanloop naar het seizoen 2021/22 bij de selectie van Barça. Het jonge talent maakte in augustus 2021 zijn officiële debuut in het eerste elftal tijdens een LaLiga-duel met Getafe. Gavi was op dat moment 17 jaar en 24 dagen oud, waarmee hij de vierde jongste debutant in de geschiedenis van Barcelona is.