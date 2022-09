Pasveer: ‘In de rust heb ik maar een paar Strepsils genomen’

Remko Pasveer kreeg in dienst bij Ajax nog nooit zoveel ballen op zich afgevuurd als afgelopen woensdag tegen Liverpool (2-1). Toch duurde het tot de 89ste minuut voordat hij en Ajax capituleerden. Liverpool ondernam liefst 24 doelpogingen en scoorde toch ‘maar’ twee keer, mede dankzij de keeper, die met enkele fraaie reflexen de thuisploeg van scoren afhield. Dat ging echter wel met de nodige moeite. “Ik bleef maar schreeuwen. In de rust heb ik maar een paar Strepsils genomen.”

Een rake kopbal van Joël Matip, vlak voordat de reguliere speeltijd eindigde, werd door Dusan Tadic weliswaar uit het doel gekopt, maar de bal had de doellijn reeds gepasseerd. Dat was zuur voor Ajax en Pasveer, maar gezien het spelbeeld niet onverdiend. De doelman hield zijn ploeg lang op de been en onderscheidde zich in positieve zin, maar tot een punt of meer leidde dat niet. “Jezelf een beetje onderscheiden is leuk, maar ik was hier liever met een resultaat vertrokken. Dit is toch zuur, natuurlijk baal ik", aldus Pasveer.



Met goede reflexen voorkwam Pasveer goals van onder anderen Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk en Luis Díaz. Met nog enkele minuten op de klok dacht de 38-jarige keeper dacht dat een gelijkspel haalbaar was, maar in de 89ste minuut ging het alsnog fout. Tadic kopte de inzet van Matip vakkundig uit het doel, maar scheidsrechter Artur Dias werd via zijn horloge geattendeerd dat de bal de doellijn had gepasseerd. “Voor mijn gevoel zat-ie er niet in, maar ik kon dat niet goed inschatten. Als je de scheidsrechter vervolgens naar zijn horloge ziet kijken, weet je genoeg. Op zo’n moment liegt de technologie niet”, zei Pasveer. “Het is jammer, maar ook leerzaam denk ik. We zijn niet in ons spel gekomen. Zij hebben ons zo onder druk gezet. We moeten leren om onder die druk uit te voetballen. We moeten dat sneller en beter doen. In de Eredivisie maken we dit niet mee.”

De liefst 24 doelpogingen van de thuisploeg tegenover slechts drie van Ajax gaven het overwicht van Liverpool al aan. Pasveer is dan ook realistisch. “Ik kan niet zeggen dat we onverdiend verloren hebben, maar dat maakt het niet minder pijnlijk. We gaven in mijn ogen ook te veel corners en vrije trappen weg. Die tweede treffer valt ook na een dood spelmoment. Natuurlijk probeer ik de defensie goed te organiseren. Maar dat viel niet mee met die sfeer hier op Anfield. Ik bleef maar schreeuwen. In de rust heb ik maar een paar Strepsils genomen”, zo grapte de doelman.