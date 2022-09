Rechtbank geeft Heerenveen ongelijk: mascotte ‘Heero’ mag weer aan het werk

Woensdag, 14 september 2022 om 11:06 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:17

Hendrik 'Heero' Pasveer mag weer aan het werk. De kantonrechter van Leeuwarden heeft woensdag geoordeeld dat de oudste mascotte van Nederland ten onrechte is ontslagen door sc Heerenveen en dus weer in dienst moet worden genomen. Pasveer werd afgelopen februari op non-actief gesteld omdat er volgens de clubleiding 'een onwerkbare situatie' was ontstaan. Daarvoor droeg de 52-jarige Heerenvener liefst 22 jaar het mascottepak.

Pasveer kreeg eind februari zijn congé van algemeen directeur Cees Roozemond en HR-manager Suzanne de Vries. Volgens hen was er sprake van 'een ernstig verstoorde arbeidsverhouding'. Het clubicoon was het daar niet mee eens en daagde zijn werkgever voor de rechter. Half augustus kwam de zaak voor. Advocaat Joost Funke sprak bij monde van Heerenveen van 'een onwerkbare situatie' die was ontstaan en beweerde bovendien dat Pasveer mensen bij de club had bedreigd. Pasveer ontkende dat en is nu in het gelijk gesteld.

Bekijk hier het item met Sven van Beek.

De kantonrechter van de rechtbank in Leeuwarden oordeelt woensdag dat Pasveer weer in dienst moet worden genomen. Ook dient Heerenveen de proceskosten terug te betalen. Advocaat van Pasveer Stephan de Vries deelde het nieuws al met zijn cliënt. "Hij reageerde opgelucht met 'yesssss'. Veel meer heeft hij niet gezegd, hij was sprakeloos."

Vanuit het kamp-Pasveer werd beweerd dat de mascotte zich 'geschoffeerd' voelde toen hij aan de bel trok over het gedrag van commercieel directeur Martin Koopman. Tijdens de coronacrisis zou Koopman kennissen hebben toegelaten tot een wedstrijd van Heerenveen zonder dat zij hun QR-code hoefden te laten zien. Volgens Pasveer vormde de commercieel directeur geen uitzonderling op de regel. Toen Pasveer dit aankaartte, kreeg hij te horen 'dat hij zijn bek moest houden'. De reactie die het clubicoon daarop gaf, is volgens hem verdraaid als dreigen.

Pasveer was voordat hij het mascottepak aantrok al vier jaar als vrijwilliger actief in het Abe Lenstra-stadion. Sinds 2009 werkte hij er ook als onderhoudsmedewerker. Na zijn ontslag namen diverse clubsymbolen van Heerenveen het op voor de mascotte. Zo prees oud-voorzitter Riemer van der Velde Pasveer in een schriftelijke verklaring aan als 'iemand met een groot clubhart'. Voormalig mental coach Tjalling van der Berg – die zelfs aanwezig was bij de zitting – noemde Pasveer 'een gouden kracht'. Momenteel draagt de zoon van Koopman het pompeblêdpak van Heero.