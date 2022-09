Weerstand tegen ‘Amerikaanse’ plannen Boehly: ‘Heeft hij dat echt gezegd?’

Woensdag, 14 september 2022 om 10:36 • Paul Jeursen • Laatste update: 10:42

Als het aan Todd Boehly ligt, komt er een All-Starwedstrijd tussen Premier League-spelers. Tijdens een conferentie in New York etaleerde de Chelsea-eigenaar zijn ideeën, die vooral als doel hebben om de omzet in de toch al puissant rijke Premier League te verhogen. Zijn plannen kunnen niet rekenen op de steun van Liverpool-trainer Jürgen Klopp. “Heeft hij dat echt gezegd? Wil hij ook de Harlem Globetrotters meenemen en hen tegen een voetbalteam laten spelen?”

De Amerikaanse zakenman en investeerder Boehly nam Chelsea afgelopen mei over van Roman Abramovich. Hij hoopt nu het Amerikaanse All-Star Game-concept naar Engeland te halen. Op de conferentie SALT New York, een wereldwijd leadership- en netwerkforum, liet hij een proefballonnetje op over een dergelijke wedstrijd tussen Premier League-all-stars.

“Dit jaar heeft de MLB (Noord-Amerika’s hoogste professionele honkbalniveau, red.) ook zo’n wedstrijd gespeeld en dit heeft de clubs op een maandag en een dinsdag tweehonderd miljoen dollar opgeleverd. Je kan in Engeland ook een dergelijke wedstrijd spelen tussen de all-stars uit het noorden en uit het zuiden om zo de inkomsten te verhogen”, zo liet de zakenman duidelijk doorschemeren door welke motieven hij gedreven wordt. Overigens liet Boehly in New York weten ook nog meer voetbalclubs over te willen nemen met zijn consortium. “We hebben gesproken over een zakenmodel waarin we meerdere clubs bezitten. Ik wil onze voetafdruk vergroten, er zijn meerdere landen waarin het een voordeel is om een club te bezitten.”

Om het idee van een Premier League-All-Starwedstrijd er doorheen te krijgen hoeft Boehly in ieder geval niet te rekenen op steun van Klopp. “Oh great… Nou, als hij daar een datum weet te vinden, kan hij me bellen", zei hij sarcastisch. "In de grote sporten in Amerika hebben ze vier maanden pauze. Daar zijn ze blij als ze een beetje kunnen sporten tijdens die maandenlange pauzes. In het voetbal is dat heel anders”, zo vervolgde de verbijsterde Liverpool-trainer. "Wil hij ook de Harlem Globetrotters meenemen en hen tegen een voetbalteam laten spelen? Ik weet niet zeker of mensen dat willen zien. Manchester United-, Liverpool- én Everton-spelers met elkaar in één team? Noord tegen Zuid? En dan de Londense guys, Arsenal, Tottenham samen in één team? Great...”, aldus Klopp smalend. “Heeft hij dat echt gezegd?”