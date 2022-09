Nicky Hofs wil stap maken naar hoofdtrainerschap (en weet ook waar)

Woensdag, 14 september 2022 om 10:03 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:45

Nicky Hofs staat te trappelen om hoofdtrainer in het betaald voetbal te worden. De oud-middenvelder heeft nog één diploma nodig, maar werd de afgelopen twee jaar afgewezen door de KNVB voor de (UEFA Pro-)cursus waarmee hij die kan behalen. Hofs geeft echter niet op. Daarbij wordt hij gemotiveerd door de toekomstdroom die hij koestert: hoofdtrainer worden van Vitesse

Na het beëindigen van zijn profcarrière op dertigjarige leeftijd bleef de door blessures geplaagde Hofs verbonden aan zijn eerste én laatste club Vitesse. Daar startte hij in 2013 als jeugdtrainer. In 2017 schoof Hofs door naar de technische staf van de eerste selectie, waar hij ervaring opdeed als assistent van onder meer Henk Fraser, Leonid Sloetksi en Thomas Letsch. Na het ontslag van Sloetski kon Hofs zelf nog even interim-trainer worden. "Maar toen vond ik niet dat ik er klaar voor was", zegt de inmiddels 39-jarige Hofs in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Nu durft Hofs, die tegenwoordig het beloftenelftal van Vitesse onder zijn hoede heeft, dat wel aan. Daar heeft de geboren Arnhemmer echter een diploma van de cursus betaald voetbal voor nodig, waar hij al twee keer voor werd afgewezen. "Ik krijg anderhalf uur om me te presenteren", vertelt Hofs over het kritieke toelatingsgesprek. "Zo’n presentatie gaat me voor een groep voetballers makkelijker af dan voor vier mensen aan een tafel. Er zijn mensen die uitstekend kunnen vertellen. Ik ben meer een doener. Ik weet wél dat ik mijn spelers kan raken. Dus mijn visie goed overbrengen in Zeist wordt belangrijk voor mij. Maar ik ben ambitieus. Ik blijf me ook opgeven, omdat ik weet dat ik dit kan."

Mocht Hofs ditmaal wél toegelaten worden en de cursus met succes doorlopen, heeft hij zijn droomclub al voor ogen. "Het zou fantastisch zijn ooit hoofdtrainer te worden van Vitesse", aldus de aspirant-coach. Hij zou een andere uitdaging echter ook niet schuwen. "Kan het niet hier, dan zijn er ook andere clubs om ervaringen op te doen. Theo Bos (clubicoon van Vitesse, red.) is mijn voorbeeld. Als voetballer en als mens. Hij is ook weggeweest en teruggekomen bij Vitesse. Ook dat pad zou ik, als het nodig is, met liefde bewandelen."