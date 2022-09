‘Nieuw' bewijs om Oranje-opponent WK-ticket te ontnemen; advocaat lacht

Slechts enkele dagen voordat de beroepszaak van Chili inzake de valse identiteit van Byron Castillo voorkomt, heeft het land nieuw bewijs gevonden. De Chileense voetbalbond beweert dat de back – die zijn wedstrijden voor Ecuador speelt – geboren is in Colombia, maar zag die claim in eerste instantie afgewezen worden door de FIFA. De Daily Mail publiceert zondag echter een audiofragment waarin Castillo toegeeft over een andere identiteit te beschikken. Zijn advocaat bracht de gemoederen alleen al snel tot bedaren: het fragment zou al lang en breed bekend zijn bij de FIFA.

De Chileense bond diende begin mei een klacht in bij de FIFA over het meespelen van Castillo in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks. Er werd beweerd dat de verdediger van Léon in Colombia was geboren en tevens drie jaar ouder was dan op zijn paspoort vermeld stond. Chili verlangde dat de wedstrijden waarin Castillo meespeelde ongeldig zouden worden verklaard en wilde zo het WK-ticket van Ecuador overnemen.

De FIFA wees de aanklacht in eerste instantie af, waarop de Chileense bond besloot in beroep te gaan. Donderdag komt de zaak voor de beroepscommissie van de FIFA. Met nog een schamel aantal uren op de klok kwam het Chili daarom allesbehalve slecht uit dat er nog een ogenschijnlijk cruciaal bewijsstuk werd gevonden. In een audiofragment, gepubliceerd door de Daily Mail, gaf Castillo onder meer toe in 1995 geboren te zijn in plaats van 1998. Ook liet de tienvoudig Ecuadoraans international zijn naam optekenen als Bayron Javier Castillo Segura, overeenkomend met de gegevens in zijn Colombiaanse geboortecertificaat.

Het zou om een opname gaan van een interview tussen de onderzoekscommissie van de Ecuadoraanse bond (FEF) en Castillo. Daarbij rakelt de Daily Mail ook een brief op van de conclusies van de FEF, waarin bevestigd word dat Castillo geboren is in Tumaco, een havenstad in Colombia. De Chileense bond beweert dat de FEF de documenten heeft geprobeerd te verduisteren. Andrés Holguín, Castillo's advocaat, verwacht echter geen problemen nu het 'nieuwe' bewijs openbaar is geworden.

Volgens Holguín zijn de tapes namelijk al bekend bij de FIFA. "Het is niets nieuws", vertelt de advocaat maandag in een interview. "Daarbij komt dat de rechter het niet als bewijs beschouwde, daar er niet achterhaald kon worden of het van Castillo afkomstig is. Dat land (Chili, red.) wil gewoon via de achterdeur naar het WK."

Ecuador werd uiteindelijk vierde in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule en plaatste zich daarmee rechtstreeks voor het WK, waar Oranje tegenstander is in de groepsfase. Als de wedstrijden waaraan Castillo meedeed worden omgezet in reglementaire 0-3 nederlagen, zou Chili – dat als zevende eindigde in de poule – vijf punten mogen bijschrijven aan het totaal. Daarmee zou het land van de zevende naar de vierde plek gaan en de stek van Ecuador op het WK in Qatar overnemen.