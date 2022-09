Klopp prijst ‘onherkenbaar’ eigen team, maar ook Ajax: ‘Ongelooflijk’

Woensdag, 14 september 2022 om 08:06 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:27

Jürgen Klopp is tevreden over hoe zijn team zich dinsdag herpakt heeft na de 4-1 oorwassing bij Napoli. De Duitser zag naar eigen zeggen een 'onherkenbaar' Liverpool terug tegen Ajax (2-1 winst), maar rekent zich nog allesbehalve rijk. Ook kan de gelijkmaker van Mohammed Kudus op mooie woorden rekenen van Klopp.

Waar Liverpool afgelopen week in Napels al op een 3-0 achterstand stond bij rust, domineerden the Reds op Anfield vanaf de eerste seconde. "Als je de twee wedstrijden naast elkaar zou leggen, zou je niet herkennen dat het een en dezelfde sport is", oordeelt Klopp op de persconferentie achteraf. De 55-jarige manager vond 'dat alles anders was'. "Het begin was anders. Het midden was anders. Het einde was anders. De manier waarop we speelden, waarop we verdedigden – alles was anders. Veel meer intensiteit, agressie en durf." Toch waarschuwt Klopp voor overmoedigheid. "Het is de eerste stap, niets anders", aldus de oefenmeester.

Ondanks de erkende dominantie van zijn ploeg heeft Klopp ook lovende woorden over voor Ajax. "De tegenstander heeft niet veel kansen nodig om te scoren en het doelpunt dat ze maakten was ongelooflijk", doelt de trainer op de treffer van Kudus. "Ieder ander schot zou Ali (Alisson Becker, red.) hebben gered, maar deze was niet te houden. Dat we hebben kunnen laten zien dat we op dat soort dingen konden reageren was het belangrijkst."

Van Dijk: 'Dit hadden we even nodig'

Van Dijk kon na afloop opgelucht ademhalen na 'een heel zware wedstrijd, fysiek en mentaal'. Het was een welkome opsteker voor de centrumverdediger en zijn team na de afgang in Napels. "We moesten terug naar de basis", vertelt Van Dijk bij Ziggo Sport. "Wij staan bekend om pressie, druk vooruit. Ik denk dat we dat zeker met vlagen goed hebben gedaan tegen Ajax, dat altijd wil voetballen."