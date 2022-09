Britse media opvallend mild voor Ajax: ‘Duidelijk waarom ze hem niet verkochten’

Woensdag, 14 september 2022 om 07:28 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:21

Ajax moest dinsdagavond op Anfield in de voorlaatste minuut een 2-1 nederlaag toestaan tegen Liverpool, door een rake kopbal van Joël Matip. De Amsterdammers kregen een enorme reality check na alle lofuitingen van afgelopen week en kwamen er nauwelijks aan te pas in Engeland. Dat zagen ook de Nederlandse en Britse media, al hebben met name laatstgenoemde vooral kritische woorden over voor de gastheren. Eén Ajacied wordt bovendien flink geprezen.

Na een vroege openingstreffer van Mohamed Salah trok Mohammed Kudus de stand gelijk met een geweldige poeier in de linkerkruising. Dat was compleet tegen de verhouding in, daar Liverpool sinds het eerste fluitsignaal al de lakens uitdeelde. Dat was ook het geval na de gelijkmaker, maar het duurde tot de 89ste minuut voordat the Reds de bevrijdende winnende treffer maakten. "Desondanks bijzonder pijnlijk en onnodig voor het elftal van Alfred Schreuder, dat via Daley Blind en Steven Bergwijn twee grote kansen had gekregen om er met de winst vandoor te gaan", schrijft Mike Verweij namens De Telegraaf.

Anfield haalt opgelucht adem want het is tóch raak: Joel Matip doet het voor Liverpool! ?? Dusan Tadic haalt de bal net achter de lijn weg: 2-1 ??#ZiggoSport #UCL #LIVAJA pic.twitter.com/wc1zJpzfsD — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 13, 2022

Verweij zag Ajax spartelen op Anfield, en het Algemeen Dagblad deelt die observatie. "Direct bleek dat het enigszins gehavende en dolende Liverpool (Liverpool werd afgelopen week met 4-1 van de mat gespeeld door Napoli in het eerste groepsduel van de Champions League, red.) Ajax op alle mogelijke fronten examen liet afleggen. Fysiek, met een luchtmacht en eindeloos sprintende flankspelers. Mentaal, in een verstikkende voetbaltempel. Tactisch, met een opponent die moeiteloos overtallen creëert en druk zetten haast tot kunst verhief."

"En technisch, door de individuele klasse van een begaafde spelmaker als Thiago", sluit schrijver Johan Inan af. Zowel de Nederlandse als de Britse media zijn het eens over dat de terugkeer van de middenvelder, die tegen Napoli nog invaller was, de sleutel was voor het team van Jürgen Klopp. "Thiago hielp het team weer een beetje van het ritme herontdekken dat zoek was tijdens zijn absentie", oordeelt Sky Sports. "Waarschijnlijk de meest invloedrijke speler op het veld", voegt The Telegraph toe.

???????????????? ??????????! ?? De man in vorm laat een granaat los in de bovenhoek en zet Ajax op 1-1 ?? ? Nu live ?? @ElSierd ?? Ziggo Sport Voetbal#ZiggoSport #UCL #LIVAJA pic.twitter.com/dibNXyBJsS — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 13, 2022

Toch tonen de Engelse media zich kritisch op Liverpool en blijven ze relatief mild voor Ajax. "Het was laat, smerig en Liverpool heeft nog veel stappen te gaan", sneert the Guardian. "Ze waren slordig voor de goal, met de eindpass en werden gemakkelijk op beide benen gezet door de briljante gelijkmaker van Mohammed Kudus." De schoonheid van de gelijkmaker van de Ajacied doet de krant een ondubbelzinnige conclusie trekken: "Het was duidelijk waarom Ajax hem niet aan Everton wilde verkopen."

Na twee groepsduels staat de teller voor Ajax op drie punten in Groep A. De koploper van de Eredivisie won afgelopen week op overtuigende wijze van Rangers, dat vandaag nog in actie komt tegen Napoli. Daardoor ziet Ajax zich momenteel op een derde plek. Het volgende Champions League-duel vindt na de interlandbreak plaats, op 4 oktober. Dan is Napoli de tegenstander in de eigen Johan Cruijff ArenA.