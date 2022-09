VZ 5: Ajax verliest heel laat op Anfield; Barça beëindigt soap rond Griezmann

Woensdag, 14 september 2022 om 00:00

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Heerlijke goal Kudus niet genoeg: Ajax buigt vlak voor tijd voor sterk Liverpool

Ajax is dinsdagavond in de slotminuten onderuitgegaan op Anfield. Vroeg in de wedstrijd maakte het ijzersterk spelende Liverpool via Mohamed Salah de openingstreffer, waarna Mohammed Kudus de stand uit een kiezelhard schot onderkant lat nog voor rust gelijktrok. Liverpool zette Ajax onder grote druk, maar kon lange tijd geen doorbraak forceren. Een ingekopte hoekschop door Joël Matip dompelde Ajax in de slotfase in rouw: 2-1. Liverpool komt zo met drie punten in Groep A naast Ajax en Napoli. Laatstgenoemde club gaat woensdag op bezoek bij Rangers.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Lees hier meer over de wedstrijd tussen Liverpool en Ajax

Barcelona en Atlético sluiten compromis: soap rond Griezmann lijkt ten einde

Barcelona en Atlético Madrid hebben een akkoord bereikt over de clausule in de huurovereenkomst van Antoine Griezmann. De Fransman werd de voorbije weken onbedoeld onderwerp van gesprek, toen duidelijk werd dat hij vanwege de clausule niet vaker dan een half uur werd opgesteld bij zijn nieuwe werkgever. De afgesproken afkoopsom is volgens L'Équipe verlaagd van veertig naar 25 miljoen, waardoor een rechtszaak van de baan is.

Klik hier voor meer details over het compromis rond Griezmann

Bayern München verslaat sterk Barcelona; Makkelie onder vuur in Spanje

Bayern München heeft dinsdagavond de koppositie gegrepen in Groep C. In de Allianz Arena was de formatie van Julian Nagelsmann met 2-0 te sterk voor Barcelona. Lucas Hernández en Leroy Mané verzorgden de doelpuntenproductie in München. Het duel stond onder leiding van arbiter Danny Makkelie, die op slag van rust onder vuur kwam te liggen in Spanje vanwege een niet gegeven strafschop aan Ousmane Dembélé.

Hier vind je meer informatie over het duel tussen Bayern en Barça

Real Madrid liet wanhopige Klopp met honderd miljoen in de kou staan

Liverpool heeft in de slotdagen van de zomerse transferwindow een poging gewaagd om Federico Valverde in te lijven, zo meldt AS. Volgens de Spaanse sportkrant was de Engelse topclub bereid om een bod van honderd miljoen euro neer te leggen bij Real Madrid, dat een transfer van de 24-jarige middenvelder als onbespreekbaar beschouwde.

Het hele verhaal over Valverde lees je hier

Manchester United en Ten Hag willen clubloze Santiago Arias de kans geven

Santiago Arias gaat na zijn contractontbinding bij Atlético Madrid mogelijk aan de slag bij Manchester United, zo meldt de Engelse sportwebsite TEAMtalk. The Red Devils willen zich na het sluiten van de transfermarkt alsnog versterken met een rechtsback, waardoor de dertigjarige Colombiaan in beeld is gekomen. In het elftal van Erik ten Hag moet Arias gaan concurreren met Aaron Wan-Bissaka en Diogo Dalot.

Lees hier het complete artikel over Arias en Manchester United