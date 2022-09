Schreuder reageert op verwijt van Van der Vaart: ‘Dat kun je redeneren, ja’

Dinsdag, 13 september 2022 om 23:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:22

Alfred Schreuder zag Ajax vooral aan de bal tekort komen op bezoek bij Liverpool (2-1). De trainer van de Amsterdammers koos opnieuw voor een valse spits in de persoon van Mohammed Kudus, die het waarmaakte door de fantastische gelijkmaker binnen te schieten. Rafael van der Vaart vindt dat Schreuder na rust Brian Brobbey had moeten brengen, omdat die balvaster is. "Dat is ook zo. Dat zou je kunnen redeneren", aldus Schreuder bij Ziggo Sport.

Ajax kwam het grootste deel van de wedstrijd nauwelijks onder de druk van Liverpool uit. Van der Vaart suggereert dat Schreuder Kudus naar het middenveld had kunnen halen en Brobbey als spits had kunnen brengen. Schreuder heeft dat zeker overwogen. "Maar dat is dan achteraf, of je moet tijdens de wedstrijd ingrijpen." Schreuder geloofde in het spelplan met Kudus als nummer 9. "We hebben in de rust de goal van Kudus laten zien, van: dit is hoe je het moet doen. In de tweede helft werden we zo ook een paar keer gevaarlijk, maar dan was de laatste bal niet goed. Als die kopbal van Daley Blind er op het laatst ingaat, dan is het natuurlijk anders."

Van der Vaart kan zich niet helemaal vinden in de keuze van Schreuder. "Ik vind dat hij wel eerder had moeten ingrijpen", aldus de oud-middenvelder. "Dan kun je wel zeggen: 'Dat is achteraf', maar dat gevoel had ik wel. Op een gegeven moment was het middenveld van Ajax echt helemaal nergens meer. Ik had verwacht dat hij eerder zou ingrijpen. Eentje erbij zetten, of Kudus terughalen, Brobbey erbij zetten. Verder klopt het helemaal wat Schreuder zegt: voetballend was Ajax gewoon niet goed genoeg, en dan kom je niet onder die enorme druk van Liverpool uit."

Schreuder zag dat Liverpool veel sterker was. "Daar moet je heel eerlijk in zijn. Ze hadden niet heel veel grote kansen, maar met corners en vrije trappen waren ze vooral gevaarlijk." Ajax had grote moeite om te combineren. "We hebben dat ook in de rust aangegeven: als de intensiteit zo hoog is, moet je nog beter en sneller vrijlopen. Het kon wel, maar het gebeurde te weinig. Dat we steeds achteruit speelden heeft ook met gebrek aan offensief vrijlopen te maken. Waarom het verschil zo groot is met vorige week? Liverpool is totaal anders dan Rangers. De manier waarop zij druk zetten, dat zie je niet veel."