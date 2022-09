V/d Vaart ziet lichtpunt bij Ajax: ‘Hij speelt echt goed, echt de uitblinker'

Dinsdag, 13 september 2022 om 23:19 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:10

Rafael van der Vaart is lovend over het optreden van doelman Remko Pasveer. De analyticus is van mening dat de Ajax de sluitpost mag danken dat het scorebord op Anfield lange tijd een gelijke tussenstand aangaf. Uiteindelijk gingen de Amsterdammers op slag van het eindsignaal onderuit na een treffer van Joël Matip: 2-1.

“Ze hebben eigenlijk alleen maar onder druk gestaan”, concludeert Van der Vaart direct na afloop van het Champions League-duel bij Ziggo Sport. “Voetballend kwamen ze er niet aan te pas. Liverpool miste al twee of drie enorme kansen voor het doelpunt van Matip. Blind had hem nog op het pannetje voor Ajax, na een heerlijke aanval, maar dat was het ook wel van Ajax-kant. Ik vind het nog knap van Ajax, hoor. Liverpool is gewoon echt een goed team, en die cornerballen van Liverpool waren levensgevaarlijk. Uiteindelijk ging er eentje net over de doellijn.”

De analist zag de doelman van de Ajax met kop en schouders boven de rest van het elftal uitsteken. “Pasveer was echt goed, echt de uitblinker bij Ajax. Het was ook wel een ideale wedstrijd voor Pasveer. Hij werd langzaam ingeschoten met balletjes recht in zijn handen, maar die man(...) Hoe ouder hoe beter. Hij straalt ook echt wel heel veel rust uit. Zonder hem zou het al heel snel klaar geweest zijn. Echt mijn complimenten”, besluit Van der Vaart.

“We hebben geknokt, maar niet goed gespeeld”, zo reageert Pasveer zelf voor de camera van RTL7. “Verdedigend was het bij vlagen wel goed, maar natuurlijk is dit balen. Je hoopt misschien een puntje mee te nemen, omdat je er voetballend niet heel veel kansen creëert. Helaas mocht het niet zo zijn. We gaven sowieso veel vrije trappen en corners weg. Liverpool heeft veel lengte. Je weet dat ze goed kunnen koppen en sterk zijn. Het kan dan wel eens zijn dat er iemand vrijkomt of dat je verkeerd timet. Dus dat is natuurlijk balen.”