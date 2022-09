Club Brugge verplettert FC Porto; Atlético Madrid buigt in de slotfase

Dinsdag, 13 september 2022 om 22:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:23

Club Brugge heeft opnieuw weten te verrassen in de groepsfase van de Champions League. De Belgische grootmacht, vorige week op eigen veld met 1-0 te sterk voor Bayer Leverkusen, zegevierde dinsdagavond op bezoek bij FC Porto: 0-4. In dezelfde groep B moest Atlético Madrid in de slotfase een nederlaag slikken in Leverkusen: 2-0. De ploeg van trainer Diego Simeone staat derhalve drie punten achter koploper Brugge, net als de Duitsers.

FC Porto - Club Brugge 0-4

Brugge kende een ideale start op Portugese bodem. Ferran Jutglà werd na een kwartier spelen door João Mário onderuit gehaald in het strafschopgebied, waardoor de bal op de stip kwam te liggen. Jutglà legde zelf aan en verschalkte koelbloedig doelman Diogo Costa, die nog wel in de goede hoek dook. Porto ging op jacht naar een snelle gelijkmaker, met Pepe die een vrije doorgang had in minuut 24. De snel uitgekomen Simon Mignolet voorkwam echter de 1-1 met een fraaie redding. Kort voor rust hield Costa Porto op de been toen hij een lage knal van Andreas Skov Olsen onschadelijk maakte.

????????????! ?? Via een benutte penalty komt Club Brugge op voorsprong in Porto ??????#ZiggoSport #UCL #FCPCLU pic.twitter.com/I5ZmS0lAS4 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 13, 2022

In de beginfase van de tweede helft trok Brugge de wedstrijd definitief naar zich toe. Jutglà stuurde collega-aanvaller Kamal Sowah al vallend de zestien in en de Ghanese vleugelaanvaller maakte geen fout in kansrijke positie: 0-2. In de 52ste minuut verscheen de 0-3 op het scorebord in Porto. Een voorzet vanaf links van linksback Bjorn Meijer werd nog gemist door Jutglà. De geheel vrijstaande Skov Olsen kon echter binnenschieten bij de tweede paal: 0-3. Raphael Onyedika raakte nog de paal in de slotfase, maar Antonio Nusa was even daarna wel trefzeker. De zeventienjarige invaller luisterde zijn Champions League-debuut derhalve op met een doelpunt: 0-4.

Bayer Leverkusen - Atlético Madrid 2-0

Bij de ontmoeting tussen Leverkusen en Atlético zat het venijn in de staart, al gebeurde er ook het nodige in de beginfase. Halverwege de eerste helft schreeuwde iedereen bij de bezoekers om een strafschop na een vermeende handsbal van Edmond Tapsoba in de zestien. De arbitrage en de VAR besloten echter om geen strafschop te geven, tot grote onvrede van Simeone aan de zijlijn. Beide ploegen werkten hard en bleven jagen op de openingstreffer in de BayArena, die er echter niet kwam in de eerste helft in Leverkusen.

Kort na rust kwam Atlético Madrid goed weg toen Patrik Schick de laat raakte en Adam Hlozek de paal in de rebound. Na ruim een uur spelen maakte Antoine Griezmann zijn entree bij de Spanjaarden. Odilon Kossounou raakte met nog twintig minuten op de klok ook de paal namens Leverkusen. Het was uitstel van executie voor Atlético, dat alsnog moest buigen in de slotfase. In minuut 84 brak Robert Andrich de ban met een knal van net binnen de zestien in de linkerbenedenhoek. Via de sterk ingevallen Jeremie Frimpong, ook al betrokken bij de 1-0, kwam de bal bij de tweede paal terecht bij Moussa Diaby. De Franse aanvaller maakte vervolgens geen fout van dichtbij: 2-0. Bij Leverkusen was er voor Mitchel Bakker overigens speeltijd als invaller in de 89ste minuut.