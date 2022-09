Bayern München verslaat sterk Barcelona; Makkelie onder vuur in Spanje

Dinsdag, 13 september 2022 om 22:53 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:54

Bayern München heeft dinsdagavond de koppositie gegrepen in Groep C. In de Allianz Arena was de formatie van Julian Nagelsmann met 2-0 te sterk voor Barcelona. Lucas Hernández en Leroy Mané verzorgden de doelpuntenproductie in München. Het duel stond onder leiding van arbiter Danny Makkelie, die op slag van rust onder vuur kwam te liggen in Spanje vanwege een niet gegeven strafschop aan Ousmane Dembélé.

Bij der Rekordmeister moesten Matthijs de Ligt, die voorrang moest verlenen aan Dayot Upamecano, en Ryan Gravenberch genoegen nemen met een plek op de bank, terwijl ook trainer Xavi op geen enkele Nederlander beroep deed in de startopstelling: zowel Frenkie de Jong als Memphis Depay begonnen als wissel. Marcos Alonso maakte zijn debuut in de basiself van de Catalanen. Noussair Mazraoui begon als wissel aan het duel, maar hij mocht door de vroege uitvalbeurt van Benjamin Pavard (minuut 21) al snel zijn opwachting maken.

¿Que opinais? ¿Penalti a dembelé? ¿Robo al Barça? Para mi no es penalti, no es suficiente. pic.twitter.com/5JnrFtuGJz — Reston FCB (@elreston) September 13, 2022

De eerste kans van de wedstrijd werd genoteerd in de negende speelminuut. Raphinha legde de bal ter hoogte van de penaltystip klaar voor Pedri, die de hoek voor het uitkiezen had maar stuitte op de oplettende Manuel Neuer. Nadien werd de aanval vervolgd en kreeg Robert Lewandowski een kopkans; zijn poging ging echter rakelings over. In de achttiende minuut had Gavi een uitstekende, lage voorzet in huis op de Poolse spits, die aannam maar de bal dicht bij het vijandige doel niet kon drukken: over.

Barcelona bleef in het eerste bedrijf de bovenliggende partij, maar het ontbrak bij de bezoekers aan nauwkeurigheid en fortuin in de afronding. Op slag van het rustsignaal nam Makkelie een besluit dat niet gevrijwaard bleef van controverse. De arbiter gaf geen strafschop na een mogelijke overtreding van Alphonso Davies op Dembélé, wat leidde tot harde kritieken in de Spaanse media. Hoewel Barcelona in de openingsfase van het tweede bedrijf nog altijd niets onderdeed voor de opponent, kwam Bayern in de vijftigste minuut op voorsprong.

Bayern breekt de ban! ?? Het is Lucas Hernandez die de corner van Joshua Kimmich binnenknikt: 1-0 ??#ZiggoSport #UCL #FCBFCB pic.twitter.com/dquAkxKn3s — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 13, 2022

Uit een hoekschop bezorgde Joshua Kimmich de bal bij de eerste paal, waar Hernández voor zijn man kwam en van dichtbij binnenknikte: 1-0. De beslissing viel nog geen vier minuten later. Sané kreeg de bal door de as van het veld mee van Jamal Musiala, waarna hij doelman Marc-André ter Stegen op koelbloedige wijze verschalkte in de linkerbenedenhoek: 2-0. Het was voor Xavi aanleiding om direct diverse wissels door te voeren. Zo kwam De Jong binnen de lijnen voor Gavi en moest Raphinha het veld ruimen voor Ferran Torres.

Vrijwel direct na de personele wijzigingen kreeg Barça een uitgelezen mogelijkheid om de aansluitingstreffer te noteren. Lewandowski gaf binnen het zestienmetergebied een perfecte steekpass aan Pedri, die van circa vijf meter afstand had moeten scoren maar de linkerpaal trof. In het restant van de wedstrijd nam de amusementswaarde af. Hoewel beide teams nog trachtten een doorbraak te forceren, kwam het scorebord niet meer in beweging.