Eintracht Frankfurt wint in Marseille; thuisfans schieten met vuurwerk

Dinsdag, 13 september 2022 om 22:52 • Wessel Antes • Laatste update: 23:21

Eintracht Frankfurt heeft dinsdagavond een knappe 0-1 uitzege kunnen boeken op Olympique Marseille. Jesper Lindström werd de matchwinner met de enige treffer van het duel, waardoor de Duitsers sportieve revanche namen op het wangedrag van de Marseille-fans in de stad en in het stadion. Het is niet voor het eerst dat de fans van Marseille zich misdragen in Europees verband, want vorig jaar was het ook in het tweeluik met Feyenoord in de Conference League raak.

Marseille begon vanavond met Sead Kolasinac als centrale verdediger omdat Chancel Mbemba nog geschorst was vanwege zijn rode kaart in het eerste groepsduel tegen Tottenham Hotspur (2-0 nederlaag). Voorin was Alexis Sanchez de spits, terwijl Dimitri Payet vanaf de linkerkant voor gevaar moest zorgen. Bij Frankfurt stond Mario Götze weer vanaf het eerste fluitsignaal in het veld. De creatieve middenvelder is sinds zijn komst van PSV een onbetwiste basisspeler bij die Adler.

In de beginfase van het duel was met name Marseille de ploeg die aanvallende intenties toonde. Via Sanchez was de Franse topclub in de dertiende minuut dichtbij, maar de Chileense sterspeler zag zijn poging naast het doel van Kevin Trapp verdwijnen. De Duitsers kwamen uiteindelijk vlak voor rust tegen de verhouding in op voorsprong in het Stade Vélodrome. Jesper Lindström kreeg de bal eigenlijk per toeval voor zijn voeten, waarna hij die zonder te twijfelen met zijn linker direct onder doelman Pau López schoot: 0-1.

Na rust was Lindström dichtbij de 0-2, maar via de handschoen van López belandde zijn inzet op de lat. Langzaamaan begon Marseille de druk op te voeren. De grootste kans kregen de Fransen in de zeventigste minuut via invaller Luis Suárez, die de bal op een presenteerblaadje aangeleverd kreeg van Cengiz Ünder, maar met een rollertje een makkelijke prooi voor Trapp produceerde. Tien minuten voor het laatste fluitsignaal leek Franfurt de wedstrijd te beslissen via de Japanner Daichi Kamada, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Desalniettemin wisten de Duitsers stand te houden en de drie punten in Groep D mee te nemen naar Frankfurt. Het was tevens de eerste overwinning ooit voor Frankfurt in de Champions League.

In de tweede helft werd de wedstrijd ontsierd toen de fans van Marseille vuurwerk afschoten in het uitvak van Frankfurt, maar de wedstrijd werd uiteindelijk niet gestaakt. Sinds maandag ging het al los met ongeregeldheden in de Zuid-Franse stad. Na de rellen in Nice vorige week tussen supporters van OGC Nice en FC Köln hoopte de Franse politie het deze week onder controle te kunnen houden, maar met name de fans van Marseille waren sinds de ploeg op achterstand kwam niet meer te houden dinsdagavond.