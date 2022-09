Heerlijke goal Kudus niet genoeg: Ajax buigt vlak voor tijd voor sterk Liverpool

Dinsdag, 13 september 2022 om 22:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:49

Ajax is dinsdagavond in de slotminuten onderuitgegaan op Anfield. Vroeg in de wedstrijd maakte het ijzersterk spelende Liverpool via Mohamed Salah de openingstreffer, waarna Mohammed Kudus de stand uit een kiezelhard schot onderkant lat nog voor rust gelijktrok. Liverpool zette Ajax onder grote druk, maar kon lange tijd geen doorbraak forceren. Een ingekopte hoekschop door Joël Matip dompelde Ajax in de slotfase in rouw: 2-1. Liverpool komt zo met drie punten in Groep A naast Ajax en Napoli. Laatstgenoemde club gaat woensdag op bezoek bij Rangers.

Schreuder viel terug op zijn basiself tegen Rangers (4-0 winst) en had dus weer een basisplek ingeruimd voor Steven Berghuis. Davy Klaassen, die een basisplaats had tegen SC Heerenveen (5-0) en scoorde, verhuisde om die reden weer naar de reservebank. Bij Liverpool keerde Thiago Alcántara, net hersteld van een hamstringblessure, terug op het middenveld, terwijl Diogo Jota in de spits de voorkeur genoot boven Darwin Núñez.

Mohamed Salah krijgt een niet te missen kans... en die mist hij dus ook niet: 1-0!

Ajax kwam in de openingsfase nauwelijks van de eigen helft af. Het leverde aanvankelijk behalve dreiging niets op voor Liverpool, maar na zeventien minuten was het bij de eerste echte kans van de wedstrijd meteen raak. Daley Blind liep totaal niet mee met Salah, die door Jota vrij voor Remko Pasveer werd gezet. De Egyptenaar rondde de enorme kans dodelijk af: 1-0. Kort daarna kopte Edson Álvarez een gevaarlijke bal uit de doelmond van Ajax, maar wel recht in de voeten bij Luis Díaz. De Colombiaan mikte in compleet vrije positie van een meter of tien rakelings naast.

Liverpool had duidelijk de overhand, toch slaagde Ajax er na een klein half uur spelen in om op gelijke hoogte te komen. Blind stak Berghuis weg over de linkerflank, waarna de bal laag voor het doel bij Kudus terechtkwam. De Ghanees haalde na zijn aanname verwoestend uit en zag de bal via de onderkant van de lat prachtig binnenvliegen: 1-1. Liverpool liet het er niet bij zitten en zocht opnieuw vol de aanval. Ajax kon het nauwelijks bijbenen en had reddingen van Pasveer nodig op een vrije kopkans van Virgil van Dijk. De goalie stond vervolgens ook op de goede plek toen Trent Alexander-Arnold doorbrak in het zestienmetergebied, Calvin Bassey uitkapte en zo voor zichzelf een grote schietkans creëerde.

De man in vorm laat een granaat los in de bovenhoek en zet Ajax op 1-1

In de openingsfase van de tweede helft counterde Ajax naar een gevaarlijk moment voor Kudus, die na goed werk van Steven Bergwijn verzuimde om de bal aan te nemen of te schieten. Vanaf dat moment werd het eenrichtingsverkeer op Anfield richting het doel van Pasveer. Ajax kwam totaal niet meer onder de druk uit, maar hield de gelederen wel aardig gesloten. Na een uur spelen leidde balverlies van Timber wel een een-op-eenmoment in voor Salah, die ditmaal op Pasveer schoot. Ajax hield stand en kreeg een kwartier voor tijd zelf een enorme kans via Blind, die op aangeven van Dusan Tadic in alle vrijheid rakelings naast kopte.

In de laatste tien minuten deed Liverpool er alles aan om de winst alsnog binnen te halen. Het werd steeds penibeler voor Ajax, dat moest toestaan hoe een prachtige aanval eindigde bij Núñez. De Uruguayaan schoof de bal in vrije positie naast. Enkele minuten later kwam Ajax heel goed weg toen Núñez de bal kiezelhard laag voor het doel bracht. Twee minuten voor tijd viel een schot van Salah via het lichaam van Bassey op de paal. De daaruitvolgende hoekschop werd Ajax fataal. Matip torende boven de defensie uit en kopte binnen. Tadic leek op de doellijn weg te halen, maar de bal was daar toen al overheen: 2-1.