Erik Pieters vindt na degradatie met Burnley nieuwe werkgever in Engeland

Dinsdag, 13 september 2022 om 21:28 • Wessel Antes • Laatste update: 21:35

Erik Pieters speelt dit seizoen voor West Bromwich Albion in de Championship, zo meldt de Engelse club via de officiële kanalen. De 34-jarige linksback zat zonder club nadat zijn contract bij Burnley afliep, maar heeft nu toch weer een nieuwe werkgever kunnen vinden in Engeland. Pieters speelt al sinds 2013 in Groot-Brittannië, al was hij in het seizoen 2018/19 een half jaar op huurbasis actief voor Amiens SC.

Pieters trainde de afgelopen zes weken al mee bij West Bromwich en heeft de clubleiding inmiddels kunnen overtuigen om hem definitief vast te leggen. Bij the Baggies gaat hij de concurrentiestrijd aan met linksback Conor Townsend, die al een aantal jaar een vaste waarde is bij WBA. West Bromwich is na Stoke City en Burnley de derde werkgever voor Pieters in Engeland.

We are delighted to announce the signing of Erik Pieters. ?? Welcome to Albion, Erik! ???? — West Bromwich Albion (@WBA) September 13, 2022

Pieters laat via de clubwebsite weten erg tevreden te zijn over zijn kersverse dienstverband in West Bromwich. “Het betekent veel voor me dat ik hier heb getekend. Iedereen weet dat ik al een tijdje transfervrij ben, dus ik heb thuis erg hard gewerkt om in vorm te blijven. Nu wil ik mezelf bewijzen en laten zien wat ik nog in me heb.” De linksback zegt nog lang niet klaar te zijn met zijn carrière. “Ik houd nog steeds enorm van het spelletje.”

Pieters begon zijn Engelse avontuur met zes seizoenen in dienst van Stoke. In totaal kwam hij 206 keer in actie voor de club, waarin hij drie keer scoorde en elf assists gaf. Namens the Potters speelde Pieters zowel in de Championship als in de Premier League. Na vijftien wedstrijden op huurbasis voor Amiens in de Ligue 1, nam Burnley hem over voor 1,1 miljoen euro. Voor Burnley speelde de dynamische linkspoot in de afgelopen drie seizoenen 56 wedstrijden in de Premier League.