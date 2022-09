Sporting-invallers doen Tottenham Hotspur enorm veel pijn in slotminuten

Dinsdag, 13 september 2022 om 20:44 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:50

Tottenham Hotspur is tegen Sporting Portugal dinsdagavond in extremis tegen een 2-0 nederlaag aangelopen. Paulinho en Arthur Gomes waren als invallers de grote helden van de thuisclub met doelpunten in de slotminuten. De wedstrijd in Lissabon was redelijk evenwichtig, met periodes van overwicht van beide ploegen. Harry Kane kon niet het verschil maken voor Tottenham en de aanvalsleider staat na twee wedstrijden in de groepsfase van de Champions League nog steeds droog. Sporting gaat aan kop in groep D met zes punten uit twee duels.

Sporting zocht duidelijk de aanval in de beginfase van Lissabon. Hugo Lloris moest al in de zevende minuut in actie komen. De Tottenham-doelman maakte een geplaatst schot van Pedro Gonçalves in de rechterbenedenhoek onschadelijk. De bezoekers uit Londen lieten het initiatief aan Sporting en loerden op de counter. Met name Richarlison, vorige week tweemaal trefzeker tegen Olympique Marseille, was erg bedrijvig in de aanval van the Spurs. De vleugelaanvaller zag onder meer een doelpunt worden afgekeurd wegens buitenspel. Beide ploegen hielden elkaar redelijk in bedwang en de 0-0 stand halverwege in Portugal was dan ook niet onlogisch, al had Marcus Edwards in blessuretijd nog een grote kans op de 1-0. De Engelse spits werd echter van dichtbij gestuit door de alerte Lloris.

SPORTING ???????????? ???? ??????????????????! ?? Tottenham Hotspur wordt in de slotfase over de knie gelegd, Paulinho knikt raak! ??#ZiggoSport #UCL #SCPTOT pic.twitter.com/txwflZVPmx — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 13, 2022

Tottenham legde in de eerste minuten van de tweede helft duidelijk meer aanvallende intenties op het veld van het José Alvalade. Het leverde een kans op in de 54ste minuut, al was de knal van Harry Kane vanaf de linkerkant van het strafschopgebied een prooi voor doelman Antonio Adán. Gaandeweg de tweede helft ging de Noord-Londense storm liggen en kwam het initiatief steeds meer bij Sporting te liggen. Desondanks was Tottenham dicht bij de openingstreffer in minuut 71, na een goede voorzet van Ivan Perisic vanaf links. Kane kon de bal echter niet goed controleren, tot afgrijzen van manager Antonio Conte. De enigszins teleurstellend spelende Heung-Min Son werd kort daarna naar de kant gehaald door de Italiaanse coach.

De frisse Kulusevski had gelijk impact op het aanvalsspel van Tottenham. Een kwartier voor het einde werd hij onreglementair afgestopt door Matheus Reis, wat de Sporting-verdediger een gele kaart opleverde. Korte tijd later vloog een schot van de Zweedse invaller maar net langs de verkeerde kant van de paal. Na een actie van Kulusevski kwam de bal in de zestien terecht bij Emerson Royal, die onderuit werd gehaald. Tottenham dacht even aan een strafschop, die er echter niet kwam doordat de Braziliaanse vleugelverdediger zich in buitenspelpositie bevond. Emerson ontving kort daarna een gele kaart voor het aan het shirtje trekken van Santos.

??????! ?? Het wordt ook nog 2-0, en hoe! ?? Arthur Gomes is niet te stoppen ??#ZiggoSport #UCL #SCPTOT pic.twitter.com/vRYmrfTF4H — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 13, 2022

Waar iedereen dacht aan een gelijkspel, daar hadden de invallers bij Sporting andere plannen. João Paulo Dias Fernandes, beter bekend onder zijn voetbalnaam Paulinho, kopte van dichtbij raak in de verre hoek uit een hoekschop van Gonçalves. De openingstreffer van de Portugezen viel in de negentigste minuut. Voor Tottenham was de gifbeker nog niet leeg, want in de derde minuut van blessuretijd tilde Arthur Gomes de stand naar 2-0. Paulinho fungeerde ditmaal als aangever en de ontketende Gomes, die Emerson door de benen speelde en ook Cristian Romero te slim af was, liet de Sporting-fans nogmaals juichen met een schuiver van dichtbij waar Lloris geen antwoord op had. Grote vreugde dus bij Sporting in de slotfase en een flinke domper voor Tottenham, dat stiekem al rekende op een punt in Lissabon.