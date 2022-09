Schreuder verklaart wedstrijdplan: ‘Maar in die termen wil ik niet meegaan'

Alfred Schreuder geeft tekst en uitleg bij zijn keuzes in de basisopstelling van Ajax voor het Champions League-duel met Liverpool. In de spitspositie krijgt Mohammed Kudus de voorkeur boven Brian Brobbey, en dat heeft volgens de trainer van de Amsterdammers alles te maken met het centrale duo van the Reds: Virgil van Dijk en Joël Matip.

“Geweldig dat er zoveel fans zijn van ons”, vertelt Schreuder voor de camera. “We moeten niet meegaan in wat iedereen zegt over de kansverhoudingen en focussen op ons eigen spel. We moeten alleen niet vergeten dat Liverpool een topteam is. Om te winnen moet je lef en durf hebben en het zal op de details aankomen. Ajax heeft in het verleden bewezen wat er mogelijk is en hopelijk gebeurt er vandaag weer iets moois.”

“Voor mij is het opstellen van Kudus in de spits geen test. Ik weet hoe goed hij is. Als we in de eerste fase van de opbouw goed zijn en goed zijn op het middenveld, dan krijgt hij de ruimte om vrij te lopen. Iedereen heeft met elkaar te maken. Het feit dat er twee lange centrale verdedigers staan bij de tegenstander is de reden dat ik voor hem kies en ook voor hem heb gekozen tegen Rangers. Dat pakte toen ook goed uit.”

“Of ik bloed ruik? Nee, ik wil niet meegaan in die termen. Ik wil gewoon ons spel spelen en ik wil energie op het veld zien. Daar kan ik dan van genieten”, aldus Schreuder, die aangeeft niet te denken aan ‘de lange bal’. "Erik ten Hag deed dat wel met Manchester United, maar hij zit in een totaal ander proces qua spel en filosofie. Ik heb die wedstrijd wel gezien, maar ik denk dat Erik als trainer van Ajax ook niet zo gespeeld zou hebben.”