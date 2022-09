Dumfries trefzeker tijdens probleemloze avond voor Internazionale en Onana

Dinsdag, 13 september 2022 om 20:33 • Wessel Antes • Laatste update: 20:43

Internazionale heeft in de tweede groepswedstrijd in Poule C een probleemloze 2-0 uitzege kunnen boeken op Viktoria Plzen. Al voor rust kwam I Nerazzurri op voorsprong door een doelpunt van de 36-jarige Edin Dzeko. Na rust speelden de Italianen, mede dankzij een rode kaart voor Pavel Bucha van Plzen, de wedstrijd op eenvoudige wijze uit. Denzel Dumfries was verantwoordelijk voor het tweede Italiaanse doelpunt.

Waar Stefan de Vrij in de Serie A basisspeler is bij Inter, zat hij in Tsjechië op de bank. Dumfries kon wel rekenen op een plek in de eerste elf van trainer Simone Inzaghi. André Onana mocht zich, net als vorige week tegen Bayern München (0-2 nederlaag), weer bewijzen onder de lat. Romelu Lukaku is nog steeds geblesseerd, waardoor Dzeko dinsdagavond naast Joaquin Correa in de spits plaats nam. Lautaro Martínez moest daardoor genoegen nemen met een rol als wisselspeler, terwijl Nicolò Barella in de Doosan Arena juist wel weer mocht starten in het miljardenbal.

De score is ??????????????! ???? Edin Džeko heeft de vrijheid om de bal binnen te schieten ??#ZiggoSport #UCL #ViktoriaInter pic.twitter.com/x5d3Zk3PNM — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 13, 2022

De Italianen waren in de eerste helft heer en meester en grepen de Tsjechen direct bij de strot. Na een grote kans voor Francesco Acerbi, tekende Dzeko al in de twintigste minuut aan voor de 0-1. De gelouterde spits ontving de bal op een presenteerblaadje van Correa, waarna hij die beheerst met de binnenkant van zijn voet in de verre hoek achter keeper Jindrich Stanek plaatste. Vlak voor rust kreeg Dzeko een uitgelezen kans om de score te verdubbelen, maar ditmaal kon Stanek zijn poging keren.

Na rust wist Stanek zich wederom te onderscheiden toen hij eerst een kopbal van Alessandro Bastoni keerde, waarna hij ook de rebound van Milan Skriniar uit zijn doel wist te houden. Ook een nieuw schot van Dzeko bleek een makkelijke prooi voor hem. Vervolgens kreeg Dumfries een grote kopkans, maar hij zag zijn poging over het doen van Stanek vliegen. Na een uur spelen moest Plzen verder met een man minder, na een gemene overtreding op Barella. Bucha leek er eerst vanaf te komen met een gele kaart, maar kreeg na ingrijpen van de VAR alsnog rood.

Na de rode kaart leek Plzen de schroom van zich af te gooien, waarna een aantal kleine mogelijkheden ontstonden. Net toen de thuisclub er een beetje in leek te komen gooide Inter de wedstrijd op slot. Dzeko lanceerde de opstomende Dumfries, die de Tsjechische uitblinker Stanek verschalkte: 0-2. Daarna namen Plzen en Inter gas terug, waardoor het elftal van Inzaghi probleemloos drie punten kan bijschrijven in Groep C van de Champions League.