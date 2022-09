Slechts één Nederlander op het veld bij Bayern München - Barcelona

Dinsdag, 13 september 2022 om 19:53

De opstellingen van Bayern München en Barcelona zijn bekend. Dinsdagavond strijden de teams in de Allianz Arena om de koppositie in Groep C van de Champions League. Bij der Rekordmeister moeten Matthijs de Ligt en Ryan Gravenberch genoegen nemen met een plek op de bank, terwijl ook trainer Xavi op geen enkele Nederlander beroep doet in de startopstelling: zowel Frenkie de Jong als Memphis Depay zit op de bank. Marcos Alonso maakt zijn debuut in de basiself van de Catalanen. De wedstrijd staat onder leiding van de enige Nederlander op het veld: arbiter Danny Makkelie.

Bij Bayern verdedigt Manuel Neuer zoals gebruikelijk het doel. Hoewel diverse Duitse media in aanloop naar de kraker rekenden op een basisplaats voor De Ligt in het hart van de defensie, geeft Nagelsmann de voorkeur aan Dayot Upamecano. Laatstgenoemde wordt in het centrum vergezeld door Lucas Hernández, terwijl Alphonso Davies op de linksbackpositie staat. Rechtsachterin moet Noussair Mazraoui Benjamin Pavard voor zich dulden.

Op het middenveld is er geen plaats voor Gravenberch. Nagelsmann kiest voor Marcel Sabitzer als linkercontroleur; Joshua Kimmich staat aan de rechterkant geposteerd. De flanken worden bestreken door Leroy Sané (rechts) en Jamal Musiala (links). Thomas Müller zal in München in de schaduw van diepste spits Sadio Mané staan. De belangrijkste afwezige in de formatie van Nagelsmann is Kingsley Coman, die kampt met een spierblessure.

Xavi heeft, net als zijn collega-trainer, de Nederlanders niet nodig. De Jong moet op het middenveld Sergio Busquets, Gavi en Pedri voor zich dulden, terwijl Memphis Depay zal moeten toezien hoe Raphinha, Robert Lewandowski en Ousmane Dembélé invulling geven aan de voorste linie. Voor Lewandowski wordt het de eerste keer sinds zijn overstap van Bayern naar Barça dat hij terugkeert in de Allianz Arena.

Opstelling Bayern München: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernández, Davies; Kimmich, Sabitzer; Sané, Musiala; Müller, Mané

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Christensen, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Dembélé, Lewandowski, Raphinha