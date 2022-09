Schreuder houdt vast aan CL-formule: Berghuis en Kudus starten

Dinsdag, 13 september 2022 om 18:38 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:40

De opstelling van Ajax voor de clash met Liverpool van dinsdagavond lijkt bekend. De Amsterdammers gaan op Anfield op jacht naar de tweede overwinning in het miljardenbal, na de eclatante 4-0 zege op Rangers FC van afgelopen week. Trainer Alfred Schreuder valt volgens De Telegraaf terug op zijn basiself tegen de Schotten en heeft dus weer een basisplek ingeruimd voor Steven Berghuis. Davy Klaassen, die een basisplaats had tegen SC Heerenveen (5-0) en scoorde, verhuist om die reden weer naar de reservebank.

Schreuder beschikt over een nagenoeg fitte selectie. Alleen Owen Wijndal is nog altijd geblesseerd. Met Daley Blind als linksback wisten de Amsterdammers de laatste vier Eredivisie-duels de nul te houden. Er is voor Schreuder dan ook geen reden om wijzigingen in zijn achterhoede door te voeren. Remko Pasveer verdedigt opnieuw het doel en Blind vormt de defensie van Ajax met Calvin Bassey, Jurriën Timber en Devyne Rensch. Bassey, die uitviel tegen Heerenveen, is dus fit genoeg om te starten.

Op het middenveld kiest Schreuder voor Edson Álvarez en Kenneth Taylor als controleurs, terwijl Steven Berghuis, trefzeker tegen Rangers, als nummer 10 fungeert. Dusan Tadic begint als rechtsbuiten, de positie waar de Serviër vaker speelde de voorbije weken. De voorhoede wordt net als Rangers gecompleteerd door Mohammed Kudus en Steven Bergwijn. Kudus krijgt van Schreuder opnieuw de kans zich te laten zien. Tegen de Schotten en Heerenveen was de Ghanees in totaal drie keer trefzeker. Klaassen verhuist door de basisplek van Berghuis weer naar de reservebank. Kudus heeft weinig goede herinneringen aan Liverpool, want in 2020 raakt hij in de Champions League-ontmoeting op Anfield al na negen minuten geblesseerd.

Ajax begint in grootse vorm aan de ontmoeting met Liverpool. Schreuder zag zijn elftal recentelijk met 4-0 en 5-0 winnen van respectievelijk SC Cambuur en Heerenveen. Tussendoor werd simpel afgerekend met het povere Rangers in de eerste wedstrijd van de groepsfase van de Champions League: 4-0. Liverpool kent een zeer stroeve start van het nieuwe Premier League-seizoen. De opponent van Ajax ging daarnaast keihard onderuit bij de start van de nieuwe Europese jaargang, want Napoli was vorige week met 4-1 te sterk.

Opstelling Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Tsimikas; Elliott, Fabinho, Thiago; Díaz, Salah, Jota

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Taylor, Álvarez, Berghuis; Tadic, Kudus, Bergwijn.