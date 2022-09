Manchester United en Ten Hag willen clubloze Santiago Arias de kans geven

Dinsdag, 13 september 2022 om 18:29 • Wessel Antes

Santiago Arias gaat na zijn contractontbinding bij Atlético Madrid mogelijk aan de slag bij Manchester United, zo meldt de Engelse sportwebsite TEAMtalk. The Red Devils willen zich na het sluiten van de transfermarkt alsnog versterken met een rechtsback, waardoor de dertigjarige Colombiaan in beeld is gekomen. In het elftal van Erik ten Hag moet Arias gaan concurreren met Aaron Wan-Bissaka en Diogo Dalot.

Eerder deze transferperiode werd United gelinkt aan rechtsbacks als Thomas Meunier en Sergiño Dest. Waar laatstgenoemde van Barcelona naar AC Milan vertrok, speelt Thomas Meunier nog steeds bij Borussia Dortmund. Nu wil Ten Hag met Arias alsnog een concurrent voor Dalot in huis halen. Wan-Bissaka zat de afgelopen wedstrijden niet eens bij de selectie van United. Volgens de Zuid-Amerikaanse journalist Johnson Saenz is Arias al klaar om af te reizen naar Old Trafford.

Arias speelde tussen 2013 en 2018 bij PSV en in die periode veroverde de Colombiaanse rechtsback drie landstitels. Hij wist vier jaar geleden een transfer af te dwingen naar Atlético, dat destijds elf miljoen euro neerlegde. Mede door het nodige blessureleed werd het Spaanse avontuur van Arias nooit een doorslaand succes. Hij verliet de club van trainer Diego Simeone begin augustus met slechts 51 duels achter zijn naam.

Halverwege augustus werd de rechtspoot nog gelinkt aan een terugkeer in Eindhoven, maar zover kwam het niet. Ruud van Nistelrooij heeft met Phillipp Mwene, Ki-Jana Hoever en eventueel Jordan Teze al genoeg opties op de rechtsbackpositie. Het Eindhovens Dagblad meldde destijds wel dat Arias zelf dolgraag zou terugkeren bij PSV. Bij United zou Arias de zevende aanwinst worden in het tijdperk van Ten Hag. Eerder haalde de Nederlandse manager met Christian Eriksen, Tyrell Malacia, Antony en Lisandro Martínez voormalig Eredivisie-spelers in huis.