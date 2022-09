Shirts van het Nederlands elftal voor op het WK lekken nu al uit

Dinsdag, 13 september 2022 om 18:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:32

De shirts van het Nederlands elftal voor het WK in Qatar lijken te zijn uitgelekt. Footy Headlines brengt wat betreft het thuistenue een shirt met een licht oranje kleur naar buiten, terwijl het uitshirt doet denken aan dat van het WK in 2014, toen Oranje de halve finale bereikte. In het thuisshirt van Nederland voor de eindronde die in november begint zijn enkele accenten verwerkt. Via deze website lekten ook onder meer de shirts van Ajax en PSV uit voor dit seizoen.

Het oranjeshirt lijkt iets minder fel van kleur te zijn en daarnaast lopen er enkele lichtere strepen door het tenue heen, doordat het shirt is gebaseerd op de vacht van een leeuw. In het huidige thuisshirt van Oranje is nog het patroon van een leeuw verwerkt, maar daar is in de nieuwe variant geen sprake van. Het lijkt waarschijnlijk dat de nieuwe tricots voor het eerst worden gedragen door de internationals van Oranje in de Nations League. Binnenkort wordt er gespeeld tegen Polen (22 september) en België (25 september).

Het nieuwe thuisshirt van Oranje

Het uitshirt van het Nederlands elftal is blauw en bevat enkele zwarte accenten. Het nieuwe shirt doet denken aan het tenue van 2014, terwijl de gedachten bij veel mensen waarschijnlijk ook teruggaan naar het EK van 2000 in eigen land. De nieuwe shirts worden door de KNVB binnen een week officieel gelanceerd. Na de Nations League-duels begint de voorbereiding op het WK echt. In de poulefase van de eindronde treft Oranje Senegal (21 november), Ecuador (25 november) en Qatar (29 november).

Het nieuwe uitshirt van Oranje