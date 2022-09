Ineffectieve jonkies van Ajax geven het slechte voorbeeld in Liverpool

Dinsdag, 13 september 2022 om 17:54 • Guy Habets • Laatste update: 18:01

Ajax Onder 18 is tegen een lelijke nederlaag aangelopen in de Youth League. Op bezoek bij de leeftijdsgenoten van Liverpool hadden de talentvolle Amsterdammers in fases het betere van het spel, maar scoren lukte alleen de Engelsen: 4-0. Oakley Cannonier, een zeer talentvolle spits in het jeugdteam van the Reds bewees waarom hem een grote toekomst wordt toegedicht en maakte een hattrick.

De opstelling van Ajax Onder 18, waarvan Frank Peereboom (foto boven) de hoofdtrainer is, bevatte twee bekendere namen. Dat hebben de desbetreffende spelers echter nog niet aan zichzelf te danken, want keeper Tommy Setford is het jongere broertje van Charlie en middenvelder Oualid Agougil heeft een broer, Sabir, die basisspeler is bij NAC. Skye Vink, de zoon van ESPN-analist Marciano Vink, begon in tegenstelling tot vorige week tegen Rangers op de bank.

Het waren echter de talenten van Liverpool die de regie in de wedstrijd vanaf de aftrap in handen namen. Na zeven minuten leverde dat de openingstreffer van Cannonier op, die een voorzet van Isaac Mabaya voor zijn voeten zag vallen en geen moment twijfelde: 1-0. De Engelsman was sowieso al zeer actief, want even later dwong hij Setford tot een moeilijke redding. De keeper bleef echter op de been en hield Ajax daarmee in de wedstrijd. Naarmate de eerste helft vorderde, werden de jonge Amsterdammers zelf steeds beter. David Kalokoh, Jaydon Banel en Nassef Chourak benutten de kansen die ze kregen echter niet. Eerstgenoemde was het dichtste bij, maar hij trof de lat.

Oakley Cannonier: wie anders! ?? De Liverpool-spits tekent voor de 1-0 en clublegende Kenny Dalglish ziet dat het goed is.. ??#ZiggoSport #YouthLeague #LIVAJA pic.twitter.com/ueVKwPovNs — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 13, 2022

Diezelfde Chourak had aan het begin van de tweede helft opnieuw de gelijkmaker op zijn schoen. De rechtsvoor van Ajax vergat echter om af te drukken, omdat hij niet had verwacht dat de bal voor zijn voeten zou eindigen. Dat werd even later afgestraft door Liverpool en weer was het Cannonier die de trekker overhaalde. De matige opbouw van Ajax werd onderbroken en de jonge spits toonde zich ijskoud: 2-0. De goede intenties van de jonge Amsterdammers waren daardoor meteen verdwenen en uiteindelijk tilde Cannonier met het completeren van zijn hattrick de stand ook nog naar 3-0. In de slotfase hing de vierde treffer ook nog in de lucht en Lewis Koumas liet die uiteindelijk aantekenen.

Opstelling Ajax onder 18: Setford; Sarfo (58. Viereck), Henry, Hato (74. Gorter), Van Bohemen (65. Chahid); Vos, Agougil, Idumbo-Muzambo; Chourak (74. Hamouchi), Banel (58. Vink), Kalokoh.