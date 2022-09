Mark Flekken verlengt contract maar niemand weet tot precies wanneer

Dinsdag, 13 september 2022 om 16:55 • Rian Rosendaal

Mark Flekken blijft SC Freiburg trouw. De huidige nummer twee in de Bundesliga brengt het nieuws over de contractverlenging van de 29-jarige dinsdag officieel naar buiten. De leiding van Freiburg benadrukt in de persverklaring omtrent de nieuwe deal voor Flekken dat details zoals de duur van het contract niet naar buiten worden gebracht, zoals te doen gebruikelijk bij de Duitse club. Het is dus niet bekend tot wanneer de Nederlander is verbonden aan Freiburg.

Technisch directeur Klemens Hartenbach is blij met het voortzetten van de samenwerking met Flekken. "Mark heeft zich heel knap teruggeknokt na zijn blessure van twee jaar geleden", zo benadrukt de bestuurder van Freiburg dinsdag op de clubsite. "We hebben ontzettend veel aan hem en het is dan ook logisch dat hij over een basisplaats beschikt. Mark is echt het prototype van de moderne doelman. De bal, of die nu voor zijn voeten ligt of in zijn handen is, is altijd zijn vriend. We zijn blij dat we met hem als atleet en als persoon kunnen blijven samenwerken."

Flekken deelt het enthousiasme van Hartenbach: "De ontwikkelingen hier in Freiburg zijn zowel voor het elftal als mij zeer positief. Ik voel mij helemaal thuis hier en ben zeer trots op wat we tot dusver hebben bereikt als club. Door hard werken wil ik nog meer bereiken met Freiburg", aldus de zeer ambitieuze Flekken, die met zijn werkgever slechts een punt achter koploper 1. FC Union Berlin staat. De huidige nummer twee is in voorbereiding op de uitwedstrijd tegen nummer vier TSG Hoffenheim van zondag.

De viervoudig international van het Nederlands elftal staat sinds medio 2018 onder contract bij Freiburg. Flekken begon als reservedoelman in Duitsland en door een zware elleboogblessure bleef zijn status onveranderd. Vorig seizoen wist hij alsnog een plek onder de lat te veroveren bij Freiburg en inmiddels staat de teller op zestig wedstrijden. De 1.95 meter lange keeper hoort vrijdag van bondscoach Louis van Gaal of hij is opgenomen in de definitieve selectie van Oranje voor de Nations League-duels met Polen (22 september) en België (25 september).