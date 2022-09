Silvio Berlusconi bemoeit zich met tactiek en gaat op zoek naar nieuwe trainer

Dinsdag, 13 september 2022 om 15:28 • Guy Habets

AC Monza krijgt een nieuwe trainer. Dinsdag werd bekend dat Giovanni Stroppa, de trainer die de ploeg naar de Serie A wist te leiden, is ontslagen en voorlopig wordt opgevolgd door Raffaele Palladino. Het ontslag van Stroppa is geen verrassing, aangezien Silvio Berlusconi zich al laatdunkend over de oefenmeester uitliet. De voormalig premier van Italië is eigenaar van Monza.

De club uit de 'racestad' verzekerde zich afgelopen seizoen onder Stroppa van promotie naar de Serie A, maar die prestatie heeft niet voor veel krediet voor de oefenmeester gezorgd. Na een slechte seizoensstart, waarin Monza maar één punt pakte, had de clubleiding genoeg gezien en werd Stroppa ontslagen. Dat kan niet los gezien worden van de uitspraken van Berlusconi, die maandag na het gelijkspel tegen Lecce (1-1) al het nodige aan te merken had op de oefenmeester.

AC Monza comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

Il Club ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, culminato con la conquista di una storica promozione in Serie A, augurandogli i migliori successi per il futuro. pic.twitter.com/JNggNcLgDZ — AC Monza (@ACMonza) September 13, 2022

"De spelers zijn goed en zijn het waard om in de Serie A te voetballen", liet de voormalig politicus en mediatycoon optekenen in Italiaanse media. "Het team moet alleen anders gaan staan op het veld. Daar zal ik mee aan de slag gaan." Het ontslaan van Stroppa is dus de eerste stap en de verwachting is dat Palladino, die voorlopig voor de groep staat, niet lang aan zal blijven. Claudio Ranieri is een van de kandidaten om definitief aangesteld te worden bij Monza.

Monza haalde een karrenvracht aan spelers binnen en dat waren niet de minste namen. Zo verdedigen Pablo Marí, voormalig verdediger van Arsenal en NAC Breda, en gewezen Atalanta-spelmaker Matteo Pessina dit seizoen de kleuren van de promovendus. Het was echter niet genoeg voor overwinningen in de eerste zes wedstrijden van het seizoen en dat neemt Berlusconi de ontslagen trainer dus kwalijk. Voorlopig staat Monza laatste met een doelsaldo van drie voor en veertien tegen.