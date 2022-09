Ajax - PSV zit twaalf jaar later nog diep: ‘Zou Afellay een tik willen geven'

Dinsdag, 13 september 2022 om 16:25 • Laatste update: 17:03

In de serie Ex on the Pitch komen wekelijks twee ex-profvoetballers op bezoek in De Voetbalfabriek in Almere. Samen met presentator Jelle Kusters blikken ze terug op hun carrière en spelen ze een aantal minigames. In de vierde aflevering is het de beurt aan Eyong Enoh en Lesly de Sa, die tussen 2008 en 2014 samen bij Ajax speelden.

Enoh speelde in zijn carrière bijna honderd officiële duels voor Ajax. Daarnaast kwam de in Kameroen geboren middenvelder onder meer uit voor Fulham, Antalyaspor, Standard Luik en Willem II. Wanneer hem gevraagd wordt wat het mooiste moment uit zijn loopbaan is, hoeft hij niet lang na te denken. “Voor mij persoonlijk denk ik mijn thuisdebuut voor Ajax in de ArenA.” Ook geeft Enoh aan dat het winnen van de derde ster met Ajax en het kwalificeren met zijn land voor het WK in Zuid-Afrika (2010) mooie momenten voor hem waren.

Bekijk hier aflevering 4 van Ex on the Pitch met Eyong Enoh en Lesly de Sa

De Sa, die als voetballer uitkwam voor onder andere Ajax, Go Ahead Eagles, TOP Oss, Slovan Bratislava en Tsarsko Selo, vertelt over de échte voetbalhumor. “In een kleedkamer gebeurt van alles. Van ruzie tot lachen met elkaar. Tijgerbalsem smeren, iemands ruitenwissers omhoog zetten of de auto van teamgenoten helemaal intapen. Dat is echte voetbalhumor.” Niemand in de kleedkamer bij Ajax dacht er echter aan om tijgerbalsem in de onderbroek van Enoh te smeren. “Dan had ik je zeker weten getackeld op de training”, lacht de Kameroener.

Racisme

Ondanks de vele pranks heeft De Sa ook minder leuke momenten meegemaakt tijdens zijn carrière. “Ik voetbalde in Oost-Europa en ik raakte geblesseerd. Ik wilde gewoon met mijn vriendin tussen de fans op de tribune gaan zitten. Toen ik daar aankwam werd er gezegd dat ik er niet mocht komen. Er werd gevraagd wat ik kwam doen, omdat ik een kleurtje had. In het begin besefte ik niet wat er was gebeurd, maar ‘s avonds dacht ik wel: dit is echt heftig”, aldus de Sa.

Voor Enoh blijft één specifieke editie van Ajax - PSV hem bij: die in 2010. De middenvelder kreeg het tijdens dat duel veelvuldig aan de stok met Ibrahim Afellay en zou graag nog eens wraak willen nemen op zijn voormalig tegenstander. “Afellay zou ik wel een tik willen geven. We speelden een keer thuis tegen PSV en ik zat er kort op bij hem. Hij raakte geïrriteerd en gaf me een elleboogstoot op mijn achterhoofd. Dat was toen, als ik hem nu zou tegenkomen zullen we het erover hebben en daarna kunnen lachen.”