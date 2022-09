Real Madrid liet wanhopige Klopp met honderd miljoen in de kou staan

Dinsdag, 13 september 2022 om 13:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:45

Liverpool heeft in de slotdagen van de zomerse transferwindow een poging gewaagd om Federico Valverde in te lijven, zo meldt AS. Volgens de Spaanse sportkrant was de Engelse topclub bereid om een bod van honderd miljoen euro neer te leggen bij Real Madrid, dat een transfer van de 24-jarige middenvelder als onbespreekbaar beschouwde.

AS schrijft dat Liverpool in de laatste twee dagen van de afgelopen transferperiode concrete interesse toonde in Valverde. De belangstelling van the Reds bereikten een zodanig punt dat ze bereid waren honderd miljoen euro te betalen om Real te overtuigen. Mochten de Madrilenen hier toch voor zijn gezwicht, was de 42-voudig international van Uruguay de op één na duurste verkoop ooit geweest. Juventus betaalde Real in 2018 ruim 117 miljoen euro om zich te verzekeren van de komst van Cristiano Ronaldo.

De Koninklijke heeft naar verluidt nooit overwogen om Valverde te verkopen, omdat hij als ‘onvervangbaar’ wordt gezien. Real verlengde in augustus nog het contract van de middenvelder tot medio 2027, ondanks het feit dat hij op dat moment nog een verbintenis tot 2025 had. AS meldt dat een vertrek naar Liverpool ook voor Valverde zelf geen optie was, aangezien hij onder Ancelotti nooit ter discussie heeft gestaan.

Klopp liet tijdens de laatste weken van de zomerse transferwindow meerdere keren doorschemeren op zoek te zijn naar een nieuwe middenvelder. Momenteel heeft de Duitse manager de beschikking over onder meer Fabinho, Naby Keïta, Jordan Henderson, James Milner, Thiago Alcântara, Harvey Elliott en Alex Oxlade-Chamberlain. Op Deadline Day kon Klopp wel Arthur Melo verwelkomen. Liverpool huurt de 26-jarige Braziliaan tot het einde van het seizoen van Juventus, waarbij de Engelsen géén koopoptie hebben bedongen in het contract.