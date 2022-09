Unibet: een odd van 8.50 (!) voor een nieuwe hattrick van Haaland!

Woensdag, 14 september 2022 om 12:00 • Rian Rosendaal

Manchester City staat woensdagavond tegenover Borussia Dortmund, de oude club van Erling Braut Haaland. De Engelse titelfavoriet kende een perfecte start van het Champions League-avontuur dankzij een 0-4 overwinning op Sevilla vorige week. Lukt het the Citizens ook om de eerste thuiswedstrijd te winnen? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de ontmoeting in het Etihad Stadium.

Haaland gaf met twee doelpunten in Sevilla ook zijn visitekaartje af in de Champions League. Alleen Robert Lewandowski, drie treffers namens Barcelona tegen Viktoria Pilsen, scoorde nog vaker in de eerste speelronde. Haaland kwam vanwege het overlijden van Koningin Elizabeth afgelopen weekeinde niet in actie met Manchester City en staat daardoor nog steeds op tien doelpunten in de Premier League. Daarmee is de Noorse superster voorlopig topscorer in Engeland.

Dortmund kende eveneens een uitstekende start van de poulefase van de Champions League. BVB had op eigen veld namelijk weinig te duchten van FC Kopenhagen: 3-0. Onder meer Marco Reus en Jude Bellingham wisten het net te vinden namens het oppermachtige Dortmund. De volgende opdracht is een stuk lastiger: de verdediging van de Duitsers moet de in Engeland zeer sterk begonnen Haaland zien af te stoppen.

Alle ogen zullen woensdagavond gericht zijn op Haaland, die zijn oude ploeggenoten dus treft in Europees verband. De boomlange spits kwam in de Premier League al tot twee hattricks, wat hem zal motiveren om dat kunstje ook in de Champions League op te voeren. Aan de kant van Dortmund is Anthony Modeste waarschijnlijk weer de aanvalsleider. De 34-jarige aanvaller, met een doelpunt in vijf Bundesliga-optredens, wacht nog op zijn eerste treffer in het miljardenbal.

